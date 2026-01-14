Abbigliamento

Eleveit, arriva la nuova versione della scarpa tecnica Discover E-Dry

Avatar di Fabio Meloni, il 15/01/26

Confermate le caratteristiche principali e arrivano nuove protezioni. Ecco com'è fatta e quanto costa

Eleveit Discover E-Dry - Eleveit, Casa veneta specializzata in calzature tecniche, ha rinnovato per il 2026 la scarpa Discover E-Dry. Si tratta di uno dei suoi prodotti best-seller, apprezzata per il look sobrio che si adatta a vari utilizzi e per i contenuti tecnici.

Ecco le sue caratteristiche chiave:

  • Sistema di chiusura Fitgo, micro-regolabile. Il meccanismo, rapido e intuitivo, consente di adattare la scarpa alla forma del piede evitando punti di pressione e offrendo così comfort prolungato. La rotella di regolazione è studiata per essere semplice da utilizzare anche indossando guanti tecnici.

  • Membrana E-Dry, impermeabile e traspirante. La tomaia è realizzata in Miniripstop, un tessuto idrorepellente caratterizzato da una micro-trama quadrettata che assicura elevata resistenza a abrasioni, strappi e sollecitazioni varie.

  • Suola Extreme Light, stabile e leggera. Il battistrada in gomma con tassellatura marcata garantisce secondo Eleveit un ottimo grip sulle pedane, anche in caso di pioggia. Il materiale con cui è realizzata l’intersuola contribuisce a contenere il peso e ad assorbire gli urti, a vantaggio del comfort. La calzata ergonomica, a detta della Casa, permette di camminare in modo naturale una volta scesi dalla moto.

  • Peso di poco superiore ai 500 grammi per scarpa, una delle più leggere della sua categoria.

Eleveit Discover E-Dry, le novità

La Discover E-Dry in versione 2026 dispone di una nuova protezione sul malleolo realizzata in Poron® XRD® Extreme Impact Protection. Consiste in un inserto spesso solo 5 mm, flessibile, che si adatta alla forma dell’osso e assorbe (stando al Costruttore) fino al 90% dell’energia generata dagli impatti. Garantisce ovvero un’elevata protezione senza aumentare ingombro o rigidità, a vantaggio del comfort in una delle zone più mobili e delicate del piede.

La struttura della scarpa è completata da inserti in poliuretano saldati sulla zona del cambio e sulla parte esterna, studiati per offrire la miglior resistenza nell’area maggiormente soggetta a sfregamenti e usura.

Eleveit Discover E-Dry, certificazione, taglie e prezzo

Discover E-Dry è certificata CE, disponibile nelle taglie dal 36 al 48 e proposta al prezzo di 200 euro.

