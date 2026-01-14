Eleveit, arriva la nuova versione della scarpa tecnica Discover E-Dry

Confermate le caratteristiche principali e arrivano nuove protezioni. Ecco com'è fatta e quanto costa

Eleveit Discover E-Dry - Eleveit, Casa veneta specializzata in calzature tecniche, ha rinnovato per il 2026 la scarpa Discover E-Dry. Si tratta di uno dei suoi prodotti best-seller, apprezzata per il look sobrio che si adatta a vari utilizzi e per i contenuti tecnici.

Ecco le sue caratteristiche chiave:

Sistema di chiusura Fitgo , micro-regolabile. Il meccanismo, rapido e intuitivo, consente di adattare la scarpa alla forma del piede evitando punti di pressione e offrendo così comfort prolungato. La rotella di regolazione è studiata per essere semplice da utilizzare anche indossando guanti tecnici.

Membrana E-Dry , impermeabile e traspirante. La tomaia è realizzata in Miniripstop , un tessuto idrorepellente caratterizzato da una micro-trama quadrettata che assicura elevata resistenza a abrasioni , strappi e sollecitazioni varie.

Suola Extreme Light , stabile e leggera. Il battistrada in gomma con tassellatura marcata garantisce secondo Eleveit un ottimo grip sulle pedane, anche in caso di pioggia. Il materiale con cui è realizzata l’intersuola contribuisce a contenere il peso e ad assorbire gli urti, a vantaggio del comfort. La calzata ergonomica, a detta della Casa, permette di camminare in modo naturale una volta scesi dalla moto.

Peso di poco superiore ai 500 grammi per scarpa, una delle più leggere della sua categoria.

Eleveit Discover E-Dry, le novità

La Discover E-Dry in versione 2026 dispone di una nuova protezione sul malleolo realizzata in Poron® XRD® Extreme Impact Protection. Consiste in un inserto spesso solo 5 mm, flessibile, che si adatta alla forma dell’osso e assorbe (stando al Costruttore) fino al 90% dell’energia generata dagli impatti. Garantisce ovvero un’elevata protezione senza aumentare ingombro o rigidità, a vantaggio del comfort in una delle zone più mobili e delicate del piede.

La struttura della scarpa è completata da inserti in poliuretano saldati sulla zona del cambio e sulla parte esterna, studiati per offrire la miglior resistenza nell’area maggiormente soggetta a sfregamenti e usura.

Eleveit Discover E-Dry, certificazione, taglie e prezzo

Discover E-Dry è certificata CE, disponibile nelle taglie dal 36 al 48 e proposta al prezzo di 200 euro.

