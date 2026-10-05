Mercato scooter

La risposta cinese alla Vespa GTS 310

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1 ora fa - 250 cc e 24,5 CV: arriverà anche in Italia?

Cyclone RT3E è uno scooter cinese dalle linee retrò con motore monocilindrico da 250 cc e 24,5 CV
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Cyclone è un marchio cinese che sta progressivamente crescendo in Europa. La gamma in Italia comprende solo alcune moto e scooter ma in Cina troviamo anche un modello curioso che può essere visto come la risposta alla Vespa GTS 310. Si tratta della Cyclone RT3E, uno scooter dalle linee retrò che potenzialmente potrebbe interessare ai mercati europei. Ufficialmente in Cina ha fatto il suo debutto nella seconda parte del 2024 e da allora è rimasto nella gamma dell'azienda.

E se arrivasse in Italia?

Il Cyclone RT3E è uno scooter dallo stile retrò, tecnicamente semplice, con telaio in tubi d'acciaio e sospensioni e trasmissione convenzionali. Modello dotato di una forcella telescopica all'anteriore e al posteriore di due ammortizzatori. Ruote da 12 pollici, con uno pneumatico 120/70-12 davanti e 130/70-12 dietro. L'impianto frenante è composto da un disco davanti e da un disco dietro, con il sistema ABS a doppio canale. Questa configurazione, combinata con un interessa di 1.410 mm, garantisce maneggevolezza nel traffico cittadino.

Cyclone RT3E

Il motore è un monocilindrico da 250 cc in grado di erogare una potenza di 24,5 CV (18 kW) a 7.500 giri/min con una coppia massima è di 24,5 Nm a 6.500 giri/min. La trasmissione è affidata a un classico CVT. Cyclone RT3E può contare anche su di un serbatoio di 13 litri.

La dotazione di serie prevede illuminazione a LED, un sistema di avviamento keyless, un display LCD per la strumentazione privo di funzioni di connettività, comandi retroilluminati sul manubrio e un vano porta-casco che può ospitare solo caschi jet. Il peso dello scooter è di 162 kg.

Prezzo

Il prezzo in Cina di Cyclone RT3E è di 16.988 yuan che al cambio sono circa 2.260 euro. Chiaramente se arrivasse in Europa dovrebbe costare di più ma il prezzo dovrebbe rimanere comunque molto competitivo  sicuramente inferiore a quello di una Vespa GTS 310. E se arrivasse davvero in Italia in futuro?

Fonte: Motorrad

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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