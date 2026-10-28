Cellcius C-01, la moto elettrica che cambia le regole: batterie modulari da 24 kWh

Le moto elettriche sono ancora un segmento acerbo. Tuttavia, arrivano ogni tanto proposte interessanti come questo concept chiamato Cellcius C-01 E-Hypersport. Quello che caratterizza questa moto e che la differenza da altre due ruote elettriche è la struttura della batteria. Cellcius C-01 dispone infatti di un sistema di batterie modulare chiamato ''Hex-Core'', che permette al pilota di decidere quante batterie deve utilizzare la moto. Lo studio di design e di progettazione australiano Clandestine Design Group che ha ideato il concept, non ha ancora annunciato un partner per la produzione, i prezzi, una tempistica o dati tecnici del motore.

In ogni caso, la struttura delle batterie del concept è sicuramente l'elemento più interessante. Ecco come funziona.

Un approccio innovativo per la batteria

L'idea centrale è quella di smettere di considerare la batteria come una parte fissa della moto. Invece di un unico pacco di grandi dimensioni, la C-01 può ospitare fino a otto celle esagonali sostituibili da 3 kWh di capacità ciascuna, per un massimo di 24 kWh. Spetterà al motociclistica scegliere quante celle installare in base alla necessità del viaggio. Con due celle installate, viene dichiarato un peso di 160 kg. Con tutte le celle installate nella moto, si sale a 220 kg. Dunque, ogni cella pesa circa 10 kg.

Cellcius C-01

I progettisti presentano questa soluzione come la loro risposta a un compromesso tipico delle moto elettriche: le batterie di grandi dimensioni aumentano l'autonomia ma pure il peso, mentre le batterie più piccole mantengono la moto leggera ma limitano la distanza percorribile. Se serve viaggiare su lunghe distanze, allora il motociclista potrà installare tutte le celle. Se invece non serve molta autonomia, basterà utilizzare un numero inferiore di celle che renderà la moto anche più leggera e agile da condurre.

Una soluzione smart per sfruttare davvero tutta la moto

Curiosità, gli alloggiamenti per le celle non in uso fungono anche da punti di fissaggio per bagagli. Inoltre, le celle rimosse possono essere utilizzate come powerbank portatili per alimentare dispositivi elettrici esterni come i computer o altro. Clandestine Design Group ha ideato il concept pensando a chi vive in appartamento. Le batterie possono essere trasportate in casa in uno zaino dedicato e caricate da una normale presa a muro. La moto può comunque ricaricare attraverso le normali colonnine pubbliche, anche in corrente continua.

Cellcius C-01

Per i motociclisti che dispongono di un garage, una docking station a parete permette di caricare più batterie contemporaneamente, così da avere sempre un set di batterie nuove pronto all'uso.

Per ora è solo un concept...

Sebbene al momento rimanga un concept digitale, la Cellcius C-01 si è già aggiudicata un importante riconoscimento, vincendo l'Australian Good Design Award 2026 nella categoria Concept Design. Le batterie intercambiabili non sono una novità nel segmento delle 2 ruote elettriche, ma applicare un sistema di celle simile a una moto ad alte prestazioni è una questione diversa. Arriverà mai su strada questa tecnologia?

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