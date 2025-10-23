Bridgestone, arrivano le slick Battlax V03 con la promessa di tempi sul giro parecchio migliori rispetto alle V02

Dedicate alla pista, saranno disponibili nel 2026 in due mescole anteriori e tre posteriori, tra le quali la nuova chiamata Sprint

Bridgestone lancerà nel 2026 le Racing Battlax V03, gomme slick di fascia premium dedicate alla pista. Realizzate col know-how maturato in anni di impegno in competizioni tra le più prestigiose al mondo, e pensate per assecondare le esigenze di un ampio range di piloti, dagli amatori ai professionisti, le V03 si distinguono tra le altre cose per la disponibilità diuna mescola “Sprint” per la gomma posteriore. Viene così definita una gamma di compound ampia e pronta ad adattarsi a una molteplicità di situazioni.

Bridgestone Battlax V03, sostituiscono le V02 promettendo un netto miglioramento nei tempi sul giro

Le slick Brisgestone più veloci di sempre

Le Battlax V03 sono dotate di mescole di nuova concezione basate sulla tecnologia che ha provato la sua validità con importanti successi in contesti di prestigio. Tra tutti, il FIM Endurance World Championship (amichevolmente chiamato Mondiale Endurance), vinto per cinque anni consecutivi da Team supportati da Bridgestone. I profili delle due gomme sono stati ridisegnati a vantaggio dell'aumento dell'impronta a terra. Grazie a queste innovazioni, a parità di mescola (per la comparativa è stata usata la Soft), le V03 sono più veloci delle V02 nel tempo sul giro dell'1,3%, mantenendo secondo la Casa le caratteristiche di elevata aderenza anche dopo diversi giri che caratterizzano le gomme da pista Bridgestone. L'1,3% equivale a 1,3'' su un giro di 1'40'': una differenza enorme.

Bridgestone Battlax V03, disponibile nel 2026 una misura anteriore (120/70) e una posteriore (200/55)

Nuova mescola posteriore “Sprint”

Con le V03, Bridgestone lancia la sua prima gomma posteriore con specifica “Sprint”, che offre il massimo dell'aderenza. Con una mescola particolarmente avanzata nella progettazione, promette una riduzione dell'1,9% nei tempi sul giro rispetto alla V02 in mescola Soft (quasi 2'' su una pista da 1'40''). Ciò lo rende la scelta più adatta per i piloti che vogliono la massima aderenza o che competono in gare sprint.

Bridgestone Battlax V03: misure, mescole e disponibilità

Misura Mescola Data di lancio Anteriore 120/70R17 Soft, Soft-Medium 2026 Posteriore 190/60R17 200/60R17 Due mescole da confermare Soft, Medium, Sprint 2027 2026

