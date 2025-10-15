Metzeler, arrivano tre nuove gomme: le supersportive Sportec 01 e Sportec 01 RS, e le on-off Karoo 4 Street

Metzeler - La Casa italo-tedesca ha annunicato l'introduzione nella sua gamma di tre nuovi pneumatici, i supersportivi SPORTEC 01 e SPORTEC 01 RS e le on/off (più che off) KAROO 4 Street. Queste novità saranno presenti nello spazio espositivo di Metzeler allo stand i54 del padiglione 5 di EICMA, in programma a Milano dal 4 al 9 novembre 2025.





SPORTEC 01 e il più sportivo SPORTEC 01 RS nascono per consolidare l'ottima fama delle M9 RR, delle quali rappresentano l'evoluzione, alzando l’asticella delle prestazioni. Entrambi sono progettati per moto performanti e sfruttano la tecnologia brevettata DYNATREAD, adottata per la prima volta con Roadtec 02, che si riferisce all'adattabilità del disegno del battistrada in funzione della velocità, a vantaggio della stabilità alle andature più arrembanti. adattivo che migliora l'aderenza e la stabilità alle alte velocità e che è stata ulteriormente migliorata per essere sfruttata in ambito supersportivo.

Metzeler SPORTEC 01

Le SPORTEC 01 sono le eredi dirette delle M9 RR. Sono gomme pensate per un utilizzo sportivo stradale e promettono buone performance tanto su asciutto quanto su bagnato. Rispetto alle sorelle SPORTEC 01 RS hanno una resa chilometrica migliore e un'aderenza superiore sul bagnato.

Metzeler SPORTEC 01 RS

Le SPORTEC 01 RS sono omologate per uso stradale e sono progettate per offrire un buon grip anche in pista. Si rivolgono a chi cerca performance di rilievo assoluto su strada e vuole anche poter girare in circuito utilizzando le stesse gomme che usa su strada.

Metzeler KAROO 4 Street

Le KAROO 4 Street sono gomme lievemente tassellate progettate per globetrotter e adventure che vengano utilizzate perlopiù su asfalto, con qualche divagazione di offroad facile. Rimpiazzano le KAROO Street con l'obiettivo di soddisfare le esigenze di chi usa le maxienduro più che altro su strada, ovvero ottima resa su asfalto asciutto e bagnato, estetica off-road e la possibilità di guidare in sterrato con una certa sicurezza. KAROO 4 Street promette anche buona resa chilometrica, stabilità e comfort. Rispetto alle KAROO Street, migliorano nella maneggevolezza, nell'usura, nel comfort acustico e nella trazione off-road su terreni morbidi.

Questi nuovi prodotti saranno disponibili al pubblico nell’arco dei primi mesi del 2026.

Pubblicato da Fabio Meloni, 16/10/2025