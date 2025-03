Pirelli presenta Diablo Powercruiser, pneumatico sportivo per le custom

Pirelli Diablo Powercruiser è il nuovo pneumatico sportivo dedicato alle moto custom e, in particolare, ai modelli più sportivi come performance bagger, club style e power cruiser. Scopriamo caratteristiche e misure di queste gomme.

Pirelli Diablo Powercruiser: anteriore e posteriore

Il Diablo Powercruiser, in qualità di pneumatico Custom-Touring sportivo, promette un'ottima maneggevolezza e alti livelli di grip, in grado di supportare lo stress dinamico più elevato, in piega, in frenata come in accelerazione. Da qui si capisce come, allo sviluppo delle strutture, abbia contribuito l’esperienza di Pirelli in ambito Supersport e Racing. Le misure radiali presentano una cintura in acciaio a 0 gradi che contribuisce a una deformazione dell'impronta ben controllata, con conseguente migliore adattabilità del pneumatico a tutti gli angoli di piega e una migliore distribuzione dello stress sulla superficie di contatto, che porta un grande vantaggio in termini di grip e regolarità d'usura.

Pirelli Diablo Powercruiser: le mescole

Per quanto riguarda le mescole del Diablo Powercruiser, le misure radiali posteriori sono bimescola e arricchite di silice, abbinate alla tecnologia Cap&Base che prevede una mescola laterale più morbida, a vantaggio del grip in piega, oltre a uno substrato di mescola più dura nella fascia centrale del battistrada che garantisce costanza prestazionale ed equilibrio termico. L'uso della silice fornisce un intervallo di temperatura operativa più ampio che favorisce un elevato livello di aderenza anche in condizioni di bagnato e costanza delle prestazioni. Il warm-up rapido e il grip anche su superfici bagnate sono ottenuti attraverso un mix innovativo e specificamente sviluppato di resine, plastificanti e silice presenti nella composizione delle mescole. Inoltre, l’esclusivo e brevettato processo di miscelazione di Pirelli massimizza la dispersione di tutti i componenti nella matrice polimerica così da raggiungere un alto livello di omogeneità.

Pirelli Diablo Powercruiser: i profili

Pirelli Diablo Powercruiser: profilo dell'anteriore

Il Diablo Powercruiser può contare su profili multi-raggio e più appuntiti rispetto a quelli tipicamente utilizzati nel segmento Custom-Touring, per offrire una maggior maneggevolezza e cambi di direzione rapidi, mentre la parte di spalla più piatta offre maggiore grip e tenuta di traiettoria in curva. L'altezza ottimizzata dei fianchi, invece, promette un’ottima trazione sia in accelerazione su rettilineo sia in uscita di curva.



Pirelli Diablo Powercruiser sarà disponibile nel corso dell'anno ed è stato presentato presso l’area espositiva Pirelli allestita alla Daytona Bike Week, in programma dal 28 febbraio al 9 marzo. Diablo Powercruiser presenta specifiche sia radiali che convenzionali, con le seguenti misure:

Cerchio anteriore Misure Cerchio posteriore Misure 16

17 130/90 B 16 M/C 73H TL Reinf 16 150/80 B 16 M/C 77H TL Reinf 150/80 B 16 M/C 71H TL 180/70 B 16 M/C 77H TL 160/70 R 17 M/C 73V TL 180/70 R 16 M/C 77V TL 18 19 160/60 R 18 M/C 70V TL 17 160/70 B 17 M/C 79V TL Reinf 100/90 - 19 M/C 57H TL 110/90 - 19 M/C 62H TL 130/60 B 19 M/C 61H TL 18 180/55 B 18 M/C 80H TL Reinf 240/40 VR 18 M/C (79V) TL 260/40 VR 18 M/C (84V) TL 21 130/60 B 21 M/C 63H TL

Pubblicato da Michele Perrino, 03/03/2025