Scopriamo i nuovi Pirelli Diablo Supercorsa SP e SC V4. Misure e pressioni

Pirelli presenta Diablo Supercorsa V4, la quarta generazione del best seller da 3,5 milioni di unità: due le versioni, la sportivissima stradale SP e quella dedicata alla pista, la SC. Rispetto al predecessore V3 il supercorsa è totalmente nuovo in termini di disegno del battistrada, mescole, strutture e profili. Scopriamo quali sono le sue caratteristiche, le misure e le pressioni di utilizzo a freddo e a caldo.

DAL 2007 Oltre 15 anni di storia per il Diablo Supercorsa, nato per il Campionato Mondiale Superbike nel 2007 e arrivato al pubblico in due declinazioni, SC e SP. La prima, per la pista, è realizzata in diverse mescole, mentre la sua versione stradale SP, soddisfa le necessità non solo dell’utilizzatore in pista ma anche dell’amante della guida sportiva su strada.

DISEGNO Diablo Supercorsa SP e SC hanno in comune il disegno del Flash, che migliora l'evacuazione dell'acqua e l'impronta a terra, mentre la parte priva di intaglio influisce sulla rigidità del battistrada, riducendo la deformazione, con una spinta superiore indipendentemente dall'angolo di piega. L'orientamento del flash, inoltre, segue la direzione delle forze laterali e longitudinali che si sperimentano in particolar modo in pista, per un'usura più regolare, costanza di prestazioni e un ridotto tempo di warm-up.

Pirelli: le nuove Diablo Supercorsa V4

STRUTTURA La versione SC condivide con lo pneumatico slick Diablo Superbike struttura e materiali. Il V4 utilizza nuovi materiali, come corde strutturali a sezione più ampia, costituite da un numero elevato di filamenti tessili che sono intrecciati tra loro per fornire una maggiore rigidità al pneumatico, unita a migliori capacità di ammortizzamento. Sulla versione SP ogni misura ha la propria struttura messa a punto per prestazioni ottimali in combinazione con la larghezza del profilo specifica per quella misura.

Il Pirelli Diablo Supercorsa V4

MESCOLE Il Diablo Supercorsa SC è disponibile in tre differenti mescole: dalla SC1 alla SC3. La SC1 anteriore è realizzata per la massima sensazione di feeling e, al posteriore, per le massime prestazioni con alte temperature e asfalto poco abrasivo. La SC2 si caratterizza per un anteriore capace di massima stabilità e costanza e un posteriore dalle prestazioni costanti, ideale per basse temperature o asfalto molto abrasivo. La SC3, infine, è la scelta che predilige la massima durata. Il Supercorsa SP, invece, è bimescola sia all'anteriore che al posteriore: la mescola di base, che copre tutto il profilo del pneumatico ed emerge entrando in contatto con l’asfalto nella sezione centrale, è full-silica ed estremamente versatile all'anteriore, fatta per fornire stabilità termica e garantire prestazioni costanti sia con temperature fredde che calde, al posteriore è più morbida centralmente e quella laterale è più ampia Sulle spalle la mescola è SC3, a formulazione 100% carbon black e in grado di garantire ottima maneggevolezza e un massimo grip anche in piega.

Le nuove Diablo Pirelli Supercorsa SC sulla Ducati Panigale V4 S

MISURE E PRESSIONI Le Diablo Supercorsa SC V4 sono disponibili nelle misure che vanno dalla 110/70 anteriore alla 200/60 posteriore con pressioni che, a freddo, variano tra 2.0-2.2 bar all'anteriore agli 1.6-1.8 bar al posteriore. A caldo sono consigliate tra 2.0 e 2.4 bar davanti, mentre al posteriore si attestano tra 1.7 a 2.0 a seconda delle misure. Leggermente diversi i valori per le più stradali SP, che in pista gradiscono pressioni, a caldo, di 2.3 bar all'anteriore e 2.1 al posteriore.

Pubblicato da Michele Perrino, 30/01/2023