Pirelli Diablo Supercorsa: arriva la quarta generazione

Se avete una sportiva il nome Pirelli Diablo Supercorsa sarà stato sicuramente almeno una volta sulle vostre gomme, il pneumatico sportivo del produttore italiano è ormai un'istituzione, pronta ad aggiornarsi per la quarta volta dal suo arrivo sul mercato. Infatti, Il nuovo prodotto, sia nella versione race replica SP che in quella in mescola SC, è nelle fasi finali di sviluppo e di testing e sarà in vendita a partire da inizio 2023.

RIVOLUZIONARIO (SECONDO PIRELLI) Stando a quanto afferma il costruttore la quarta generazione dello pneumatico sportivo non sarà una semplice evoluzione del Supercorsa attualmente in commercio bensì una vera a propria rivoluzione, come già accaduto per i Pirelli Diablo Rosso 4 e per gli apprezzatissimi Pirelli Diablo Rosso IV Corsa. Ancora non è stato comunicato come cambierà a livello tecnico, probabilemente ne sapremo qualcosa in più a EICMA, ma se le promesse verranno mantenute come fatto per le altre novità di quarta generazione introdotte sul mercato gli amatori ma anche i piloti, dato che i Supercorsa sono pneumatici utilizzati in molti campionati di derivate di serie, potranno dormire sonni tranquilli.

UN PO' DI STORIA La stroria del Pirelli Diablo Supercorsa ha ormai diversi capitoli alle spalle. Nato grazie all’esperienza di Pirelli nel Campionato Mondiale FIM Superbike, di cui Pirelli è fornitore unico. Dopo aver lanciato nel 2005 i DIABLO Superbike, pneumatici slick per uso esclusivo su pista e progettati per la massima competizione delle derivate di serie, nel 2007 Pirelli presenta i pneumatici racing intagliati DIABLO Supercorsa SC, a cui è seguita nel 2008 la versione SP (Sport Production). Negli anni, nella sua versione in mescola SC, Diablo Supercorsa è diventato il riferimento assoluto della classi Supersport e Superstock non solo a livello mondiale ma anche per moltissimi campionati nazionali e tuttora rappresenta lo standard per quei campionati che ancora utilizzano pneumatici intagliati. Il Supercorsa, con la versione SP omologata per la circolazione su strada, ha rappresentato una rivoluzione nel mondo dei pneumatici stradali per moto dando di fatto vita ad un segmento nuovo, quello dei pneumatici hypersport di derivazione racing pensati per equipaggiare su strada le più prestigiose e potenti supersportive al mondo, le stesse moto viste in azione nel Mondiale Superbike.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 16/09/2022