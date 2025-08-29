Novità Gomme

Maxxis, sono arrivate le nuove gomme sport-touring Supermaxx ST3. Quattro misure per cerchi di 17"

Avatar di Fabio Meloni, il 30/08/25

27 fa - Evoluzione a tutto tondo delle ST2, primo equipaggiamento su KTM 790 Duke

Evoluzione a tutto tondo delle ST2, primo equipaggiamento su KTM 790 Duke. Ora sono a doppia mescola con alto contenuto di silica

Le nuove Maxxis Supermaxx ST3 sono arrivate e sono disponbili presso i rivenditori italiani autorizzati. Sono gomme sport-touring e rappresentano l'evoluzione delle Supermaxx ST2, scelte come primo equipaggiamento da KTM per la 790 Duke, a testimonianza della loro bontà.

Maxxis Supermaxx ST3, le novità tecniche

Le nuove Supermaxx ST3 hanno una costruzione a doppia mescola ad alto contenuto di silica e un nuovo disegno del battistrada. Secondo il Costruttore, il miglioramento rispetto alla versione ST2 è globale e interessa: 

  • Aderenza su fondo bagnato

  • Durata chilometrica

  • Stabilità alle alte velocità e su fondi irregolariMaxxi, sono arrivate le nuove Supermaxx ST3. Disponibili per cerchi di 17''

Maxxis Supermaxx ST3, le misure disponibili

Per ora le Supermaxx ST3 sono disponibili in quattro misure, tutte per cerchi di 17'', una anteriore e tre posteriori. Eccole:

  • 120/70 58W
  • 160/60 69W
  • 180/55 73W
  • 190/55 75W

Maxxi, sono arrivate le nuove Supermaxx ST3.Una misura anteriore, tre posteriori

Pubblicato da Fabio Meloni, 30/08/2025
