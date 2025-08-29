Maxxis, sono arrivate le nuove gomme sport-touring Supermaxx ST3. Quattro misure per cerchi di 17"

Le nuove Maxxis Supermaxx ST3 sono arrivate e sono disponbili presso i rivenditori italiani autorizzati. Sono gomme sport-touring e rappresentano l'evoluzione delle Supermaxx ST2, scelte come primo equipaggiamento da KTM per la 790 Duke, a testimonianza della loro bontà.

Maxxis Supermaxx ST3, le novità tecniche

Le nuove Supermaxx ST3 hanno una costruzione a doppia mescola ad alto contenuto di silica e un nuovo disegno del battistrada. Secondo il Costruttore, il miglioramento rispetto alla versione ST2 è globale e interessa:

Aderenza su fondo bagnato

Durata chilometrica

Stabilità alle alte velocità e su fondi irregolari Maxxi, sono arrivate le nuove Supermaxx ST3. Disponibili per cerchi di 17''

Maxxis Supermaxx ST3, le misure disponibili

Per ora le Supermaxx ST3 sono disponibili in quattro misure, tutte per cerchi di 17'', una anteriore e tre posteriori. Eccole:

120/70 58W

160/60 69W

180/55 73W

190/55 75W

Maxxi, sono arrivate le nuove Supermaxx ST3.Una misura anteriore, tre posteriori

