Davvero sei sicuro che le gomme di Moto2 e Moto3 non bastino per la tua moto?

Si sa, il motociclista medio – categoria alla quale appartiene anche il sottoscritto – è un po' speciale. Sì perché che si giri su strada o in pista non è raro incappi in scuse tipo ''La forcella non forcella'' oppure ''Il monoammortizzatore non monoammortizza'' e, non ultimo, ''La gomma non gomma''. Battute a parte – l'avrete capito – il motociclista spesso tira fuori le peggiori scuse per giustificare la sua incapacità di guidare la motocicletta. Ecco, oggi facciamo una riflessione sulle gomme, l'elemento forse più dibattuto, perché in quei pochi cm o mm che toccano l'asfalto è racchiuso il nostro divertimento e anche la nostra pellaccia.

MOTO2 E quindi, caro motociclista, veniamo un po' al dunque. Sapevi che nel GP del Mugello di quest'anno Aron Canet (Fantic Racing/Kalex) ha realizzato con le Pirelli – da quest'anno fornitore in Moto2 e Moto3, oltre che in SBK – il nuovo giro record in gara in 1’50''476, migliorando di oltre 7 decimi quello stabilito nel 2021 da Sam Lowes? Un minuto e cinquanta secondi al Mugello, roba che la prima Ducati MotoGP di Loris Capirossi, nel 2003 – ne parlavo qui – fece 1'52''623, tanto per capirsi.

Alonso Lopez (Moto2) in piega al Mugello



MOTO3 Già ti sento ''Eh ma le Moto2 sono moto da 140 CV e fanno oltre 300 all'ora''. Hai ragione. Ecco perché ora ti racconterò della Moto3 – 60 CV di moto per 80 kg di peso – che, con Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP/Husqvarna), in gara ha fermato il cronometro in 1’54.738 al decimo e penultimo passaggio, migliorando di oltre 1,5 secondi il record precedente stabilito da Sasaki nel 2023. E ora come la mettiamo?

Collin Veijer al GP d'Austria

LA DURA REALTÀ Dai, sappiamo tutti e due che girare al Mugello in ''54 con un moderno 1.000 da 200 e passa CV è roba da uomini veri. Io e te, invece, (ci) raccontiamo le grandi favole anche se guidiamo delle moto incredibili con delle gomme pazzesche, ma in cuor nostro sappiamo benissimo che dal nostro best lap un pilotino qualsiasi toglierebbe 10 secondi pronti-via.

I CONSIGLI DELL'ESPERTO Insomma, moto e pneumatici, hanno fatto passi da gigante e oggi disponiamo di una tecnologia che permetterebbe, con moto e gomme acquistabili da ''tutti'' di raggiungere prestazioni incredibili, riservate fino a qualche anno fa solo a top rider con moto da milioni di euro. Sarà un caso che Bagnaia e compagni, con la nuova Panigale V4 S 2025, abbiano girato a Misano a meno di 4'' dal tempo record della MotoGP? Serve un bagno di umiltà per viverla bene: immagina di arrivare in circuito presuntuoso con la tua moto pazzesca, tutta preparata, con le gomme della Moto2, di sentirti un fenomeno e di prendere 10'' dalla Moto3... che ti racconti?

Pubblicato da Michele Perrino, 22/08/2024