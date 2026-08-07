Antitrust, monopattini e bici in sharing: maxi multa a Bird, Dott e Lime a Roma

Multa milionaria comminata dall'Antistrust a Bird, Dott e Lime per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite, riservati agli abbonati annuali Metrebus. Complessivamente, l'AGCM ha erogato sanzioni per un totale di 2,675 milioni di euro. Queste multe arrivano al termine delle istruttorie, avviate a novembre 2025, nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità (e-bike e monopattini elettrici in sharing) nel territorio del Comune di Roma.

L'indagine

Ma cosa è successo esattamente? Chi abita a Roma e possiede un abbonamento annuale a Metrebus, il titolo di viaggio per il trasporto pubblico locale romano, ha diritto alla possibilità di fruire di corse gratuite sui mezzi in sharing messi a disposizione da Bird, Dott e Lime. Peccato che secondo i risultati delle indagini, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato che i tre operatori di sharing abbiano ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al Trasporto Pubblico Locale di Roma.

In particolare, l’AGCM ha ritenuto che le tre società abbiano adottato misure e strutture organizzative inadeguate a gestire le richieste degli utenti, rendendo faticosa l’attivazione e lunga l’attesa per il rilascio dei Pass e, di conseguenza, riducendo il tempo a disposizione degli utenti per poterne fruire.

Ma non è finita qui perché l'Antitrust ha accertato nei confronti di Bird un’altra pratica commerciale scorretta e cioè la disattivazione arbitraria degli account, senza un’informativa preventiva sulle circostanze che la legittimavano e senza un contraddittorio con gli utenti.

Secondo l'Antitrust, le condotte sanzionate hanno un forte impatto sui consumatori, perché le tre società hanno limitato la fruizione di un servizio di mobilità che è complementare al trasporto pubblico locale e più sostenibile, grazie all’uso di mezzi meno inquinanti.

Codacons: azioni legali a tutela degli utenti

Non si sono fatte attendere le reazioni delle associazioni dei consumatori. Il Codacons, in particolare, afferma che gli utenti coinvolti debbano essere indennizzati per i danni subiti. Per tale motivo, sta valutando le possibili azioni legali da intraprendere nei confronti di Bird, Dott e Lime a tutela degli interessi di tutti gli abbonati Metrebus di Roma, utenti danneggiati dalle pratiche illecite accertate dall’Antitrust.

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