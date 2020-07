Le Crash Tales di Mercedes su YouTube

Qualcuno si ricorda degli Sbullonati? Erano dei giocattoli in vendita tra gli anni Ottanta e Novanta che riproducevano le fattezze di quelli che in inglese si chiamano crash test dummies, in italiano i manichini utilizzati per i crash test delle auto. Non sappiamo se in Mercedes si siano ispirati a loro, ma sul canale YouTube della casa è arrivata una simpatica mini serie (che al momento consta di tre puntate) dedicate proprio alle buffe avventure di due di questi manichini. Si tratta di video molto brevi, e non è semplice divertire in meno di un minuto. I video della serie Crash Tales ci riescono inscenando una dinamica comica tra i due protagonisti, Tommy e Fred: il primo è un giovane manichino entusiasta del suo lavoro, mentre il baffuto Fred è più attempato e disilluso.

GLI EPISODI Nel primo dei tre episodi vediamo la frustrazione di Fred per il fatto che ci sarà soltanto una prova dei freni e nessun vero schianto; nel secondo la sua frustrazione è relativa al fatto che con le macchine di oggi e i nuovi sistemi di sicurezza non ci si diverte più come una volta (un modo simpatico di sottolineare la sicurezza delle auto Mercedes da un punto di vista opposto a quello dei clienti), mentre la terza concentra l'attenzione sull'infotainment e i comandi vocali. I dialoghi sono brevissimi e fulminanti, e vi consigliamo di non perdere la battuta sulla crisi di mezza età del secondo episodio. L'attenzione in fase di scrittura è confermata anche nelle piccolezze, come il cartello che conclude ogni episodio e che invita a continuare a seguire la serie Crash Tales per nuovi ''greatest hits'', un termine in uso anche dalle nostre parti ma che in inglese può significare anche ''grandi scontri''.

SICUREZZA E INNOVAZIONE Tra le righe della buffa miniserie, il messaggio che passa agli spettatori è quello relativo alla sicurezza e alle innovazioni che Mercedes ha messo in campo per le proprie vetture negli ultimi anni. I due si trovano al volante di una EQC, e nelle puntate c'è spazio anche per la voce dell'innovativo sistema di infotainment Mercedes MBUX, che sta progressivamente venendo adottato su tutta la gamma della Casa, compresa la nuova classe S. Il sistema include navigatore, integrazione con gli smartphone, comandi vocali e un'interfaccia migliorata nell'interazione con l'utente, oltre a due display digitali da 12,3 pollici per un effetto ''widescreen'': entertainment per la parte del passeggero, e comandi e informazioni utili alla guida per il lato del guidatore.