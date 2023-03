Il 16 marzo la presentazione di Ferrari Roma Spider? Video teaser

Al momento in cui scriviamo, due sole certezze. E cioè che giovedì 16 marzo è a calendario una premiere Ferrari, e che quella premiere riguarda un'auto nuova. Che quell'auto, poi, coincida con Ferrari Roma Spider, è un'ipotesi che è avvalorata da più di un indizio. Può darsi, tuttavia, che stiamo percorrendo la strada sbagliata. Caso in cui, svelata l'auto del mistero, ci correggeremo. Intanto, ecco il video teaser di cui tutti parlano.

We have something special coming your way on the 16th of March. Save the date. #Ferrari pic.twitter.com/qyTeFQGvke — Ferrari (@Ferrari) March 9, 2023



VEDO-NON-VEDO La breve clip che Maranello pubblica sul suo profilo Twitter mostra giusto un volante Ferrari con paddle in carbonio, così come in carbonio sono due sezioni della corona e la razza sdoppiata inferiore. Il Manettino sulla destra? Figuriamoci se poteva mancare. Stop, altri dettagli sono tenuti nascosti. E allora come mai ci sbilanciamo e sosteniamo che sia Roma Spider? Per alcuni semplici motivi.

EN PLEN AIR L'edizione convertibile della propria GT con motore V8 è proprio una delle due novità di prodotto annunciate dal Cavallino per il 2023. L'altra è SF90 Versione Speciale, modello esplicitamente orientato alle prestazioni, un teaser del quale avrebbe probabilmente messo in evidenza le caratteristiche ''racing''. Anziché il sound del propulsore, in sottofondo si ode invece il rumore del vento, accompagnato da melodiosi cinguettii. Una colonna sonora, insomma, che ben si sposa con l'esperienza di guida a capote aperta.

SPY SHOTS Circa sei mesi fa, infine, i nostri fotografi spia sorpresero il muletto di quella che aveva tutta l'aria di essere una Roma con tetto in tessuto anziché rigido. Se insomma non abbiamo preso lucciole per lanterne e la protagonista dell'evento del 16 marzo sarà proprio Ferrari Roma Spider (si chiamerà Roma GTS?), prepariamoci allora a dire addio a Ferrari Portofino M, coupé cabriolet a listino ormai dal 2017 e in effetti in odore di pensione. Stay. Tuned.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/03/2023