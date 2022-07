Buon compleanno 500! Due geniali spot tv col solito Di Caprio

La transizione all'auto elettrica ti fa paura? Buttala sul ridere. Chissà che il nuovo paradigma non si possa rivelare ancora più piacevole dei vecchi schemi di mobilità. Quel che è sicuro è che Fiat 500, il sense of humour, non lo ha perso neanche oggi che festeggia la bellezza di 65 anni. Oggi, 4 luglio. Un Cinquino, un Premio Oscar, una manciata di comparse, umane ed animali: e le due clip confezionate come omaggio al grande anniversario, nella loro massima semplicità, strappano applausi.

IL BELLO E LA BESTIA Se nel primo mini-metraggio (''Evergreen'') un imbarazzatissimo Di Caprio gioca sul significato del termine ''verde'' per disimpegnarsi dalle attenzioni della vicina di semaforo, nella seconda clip (''The Stick'') l'attore americano, testimonial 500 elettrica sin dal suo esordio nel 2020, stupisce il proprio amico a quattro zampe rivelandogli il passaggio segreto per accomodarsi sul divano di seconda fila. Eh già, perché 500 è in vendita a tre porte, ma anche a quattro porte. O meglio, 3+1...

ALBUM DEI RICORDI Realizzati dall’agenzia creativa Leo Burnett, i due nuovi spot portano la firma del pluripremiato regista Martin Werner. Entrambi sono accompagnati dall'iconica canzone ''La Dolce Vita'' di Nino Rota, nella sua versione vocale originale e inedita del 1962. La melodia è stata riscoperta da Fiat nel catalogo di CAM Sugar, un'etichetta discografica italiana che custodisce opere del passato della storia del cinema, tra cui la musica del maestro Nino Rota, tratta da Amarcord, che è stata utilizzata come avviso acustico per i pedoni (“AVAS”).

Fiat 500, foto di famiglia

500 DI QUESTI GIORNI 65 anni e un fascino da ragazzina. Nel primo semestre del 2022, nuova 500 è terza in Europa nel mercato elettrico totale, numero uno del mercato elettrico in Germania e in Italia e sul podio in Francia e Spagna. In soli due anni è stata scelta da oltre 100.000 clienti e ha vinto 30 premi internazionali in nove Paesi, rendendola la Fiat più premiata di sempre. È un compleanno allegro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/07/2022