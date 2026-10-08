Ufficiale il calendario WRC 2027, con la novità di Roma e i ritorni di Stati Uniti e Gran Bretagna

Il WRC cambia volto nel 2027. La FIA ha ufficializzato il calendario della prossima stagione, approvato dal World Motor Sport Council, con 15 appuntamenti e tre grandi novità: il ritorno del campionato negli Stati Uniti e nel Regno Unito e il trasferimento del Rally d’Italia a Roma.

Il calendario segna così l'ingresso del WRC in una nuova fase, che coinciderà con l'introduzione dei regolamenti tecnici WRC27 e con l'arrivo della nuova gestione commerciale del campionato. Dopo l'annuncio del ritorno ufficiale di Ford a partire dal 2028, la FIA presenta quindi una stagione che punta contemporaneamente sull'espansione internazionale e sul rafforzamento dei mercati storici del rally.

Il Rally USA torna dopo 39 anni

La novità più significativa sul piano internazionale sarà il Rally USA, in programma dal 26 al 29 agosto. Il WRC tornerà negli Stati Uniti per la prima volta dal 1988, dopo il Rally Olympus disputato nello Stato di Washington.

Il nuovo appuntamento sarà quindi uno dei passaggi chiave della stagione 2027, con la FIA intenzionata a sviluppare ulteriormente la presenza dei rally in un mercato considerato strategico anche in vista della nuova fase commerciale del WRC.

Il Rally d’Italia trasloca a Roma

La seconda grande novità, ampiamente anticipata nei mesi scorsi, riguarda direttamente l'Italia. Il Rally d'Italia entrerà nel calendario WRC dal 8 all'11 luglio, dopo aver fatto parte del FIA European Rally Championship. La gara sarà disputata su asfalto e avrà come punto di riferimento Roma, con prove speciali distribuite nel Lazio. Si tratta di un cambiamento radicale rispetto agli sterrati del Rally Italia Sardegna, che dal 2004 rappresenta l'appuntamento italiano del WRC.

Rally Roma Capitale 2026: Lancia Ypsilon

Il passaggio dall'ERC al campionato del mondo rappresenta inoltre un esempio concreto del percorso tra le competizioni regionali FIA e il WRC. La capitale italiana diventerà così uno dei principali scenari della nuova stagione, con un evento che punta a combinare le prove su strada del Lazio con una forte esposizione nel centro di Roma. Destino opposto per il Sardegna che diventerà una tappa dell'ERC.

Torna anche il Rally di Scozia

Il WRC ritroverà anche il Regno Unito, assente dal calendario dal 2019. Il Rally Scotland si svolgerà dal 30 settembre al 3 ottobre, con base ad Aberdeen. L'organizzazione è stata sviluppata da Motorsport UK e riporterà il campionato del mondo in una delle aree storicamente più legate al rally britannico.

Il ritorno della Scozia completa quindi il trittico delle principali novità del calendario 2027, insieme a Stati Uniti e Italia.

La stagione parte da Monte Carlo

L'apertura del campionato manterrà invece la tradizione. Il Rallye Monte Carlo sarà il primo appuntamento dell'anno, dal 21 al 24 gennaio, seguito dal Rally Svezia e dal Safari Rally Kenya. La stagione proseguirà quindi con tre appuntamenti consecutivi su asfalto: Rally Croazia, Rally Isole Canarie e Rally Giappone.

WRC 2026, Rally Kenya: Oliver Solberg (Toyota)

L'Acropoli Grecia aprirà invece la fase estiva su sterrato, prima del nuovo Rally d'Italia a Roma. Estonia e Finlandia seguiranno con due degli appuntamenti più veloci del calendario, mantenendo anche nel 2027 le formule sperimentate negli ultimi anni. Il Rally Estonia continuerà infatti a sviluppare il formato compatto introdotto di recente, mentre il Rally Finlandia manterrà il concetto di Super Sunday pensato per aumentare lo spettacolo per i fan nella giornata conclusiva.

Dopo il Rally USA, il WRC tornerà in Europa per il Rally Scotland, prima di trasferirsi in Sud America per Rally Paraguay e Rally Cile. La stagione si concluderà infine in Medio Oriente con il Rally Arabia Saudita, saltato questa stagione, in programma dal 25 al 28 novembre.

Il calendario WRC 2027

Calendario WRC 2027. Credit: FIA

La nuova era del WRC

Il calendario 2027 accompagnerà anche l'ingresso del campionato nella nuova era tecnica. Dal prossimo anno debutteranno infatti i regolamenti WRC27, destinati a modificare profondamente il panorama delle vetture Rally1. La FIA collega questa trasformazione anche alla nuova gestione commerciale del campionato e alla crescente presenza dei costruttori. Ford ha appena annunciato il ritorno ufficiale nel WRC dal 2028 con un programma ufficiale insieme a M-Sport, mentre il nuovo ciclo regolamentare è stato concepito con l'obiettivo di ridurre i costi e rendere più accessibile la categoria.

Il presidente FIA, Mohammed Ben Sulayem

«Il calendario 2027 del FIA World Rally Championship riflette il forte slancio che accompagna il WRC, con i nuovi appuntamenti nel Regno Unito e in Italia che rafforzano il campionato in Paesi con una grande tradizione nel rally, mentre gli Stati Uniti rappresentano un'opportunità interessante per crescere in un Paese dove l'interesse per questa disciplina continua ad aumentare - ha dichiarato il presidente FIA Mohammed Ben Sulayem - Con l'introduzione dei regolamenti tecnici WRC27, un nuovo promotore grazie al Deal of the Century, che porterà investimenti e ambizione a lungo termine nel campionato, e un calendario globale solido, il futuro dei rally è estremamente luminoso».

Sulla stessa linea Éric Boullier, CEO di WRC Promoter: «Il 2027 rappresenta l'inizio di un nuovo capitolo per il World Rally Championship e questo calendario riflette la nostra ambizione di costruire un campionato più forte, accessibile e realmente globale». Il calendario, quindi, non rappresenta soltanto una modifica dell'elenco degli appuntamenti. Il 2027 sarà il primo banco di prova della nuova identità del WRC, tra nuove vetture, nuovi mercati e il ritorno di alcune delle nazioni che hanno contribuito maggiormente alla storia della disciplina.

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