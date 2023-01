Hyundai Motorsport annuncia Cyril Abiteboul come nuovo team principal

Novità importanti in casa Hyundai. Alla vigilia dell’inizio del Mondiale Rally, la casa sudcoreana ha annunciato l’arrivo del nuovo team principal che si occuperà delle attività sportive della casa nel Wrc ma anche delle attività dei clienti. A rilevare il ruolo dell’italiano Andrea Adamo, che si era dimesso lo scorso dicembre di comune accordo con i vertici del team, ci sarà il francese Cyril Abiteboul. Si tratta di una vecchia conoscenza del motorsport, per tanti anni al comando della Renault in F1 dopo una breve esperienza alla Caterham.

Cyril Abiteboul (Renault Sport F1) e Christian Horner (Red Bull Racing)

CHI È ABITEBOUL 45 anni, l’ingegnere parigino era diventato celebre per le liti con il collega della Red Bull Christian Horner, trasmesse dalla docuserie Netflix sulla F1 “Drive to Survive”. Nel 2020, era diventata inoltre virale sui social la sua scommessa persa con Daniel Ricciardo, all’epoca pilota Renault, che lo aveva obbligato a tatuarsi un tasso del miele in seguito al podio ottenuto nel GP del Nurburgring di quell’anno.

WRC 2022, Rally Giappone: Thierry Neuville (Hyundai)

PARLA CYRIL “Accetto con gioia – ha spiegato Abiteboul – l’opportunità di essere il team principal di Hyundai Motorsport. Nelle corse, come anche nel resto delle loro attività, la Hyundai è un brand che sta costruendo passo dopo passo la propria leadership. Sono entusiasta del progetto, di gestire la squadra Wrc e i programmi corse clienti, dove abbiamo già dimostrato di essere un competitor molto forte. Non vedo l’ora di cominciare e di scoprire i segreti di questo sport spettacolare. La Hyundai mi ha dato un grande supporto nella fase di transizione nel ruolo, e non sto più nella pelle in vista dell’inizio della stagione”. Abiteboul sarà già al lavoro nel weekend del 22 gennaio, quando il Mondiale Rally inizierà con l’attesissima prima tappa del calendario 2023, a Monte Carlo.

Pubblicato da Salvo Sardina, 12/01/2023