Toyota e Hyundai annunciano i piloti 2023: promosso Katsuta, Lappi cambia casacca, fuori Tanak

Annunciate le line up dei costruttori asiatici per la stagione 2023: esce di scena Tanak, Lappi e Breen passano alla Hyundai

MERCATO MOVIMENTATO Diverse novità nelle line up dei piloti di Toyota e Hyundai per la stagione 2023 del WRC. Mentre la casa giapponese ha optato per una soluzione interna per sostituire il partente Esapekka Lappi, i rivali coreani sono stati protagonisti di una mezza rivoluzione, cambiando metà della formazione con piloti provenienti dalle altre squadre.

QUI TOYOTA Partendo dal team campione del mondo in carica, a fianco del fresco iridato Kalle Rovanpera è stato confermato Elfyn Evans, nonostante un 2022 molto deludente nel quale è rimasto a secco di vittorie. Il posto che era di Esapekka Lappi viene invece preso da Takamoto Katsuta. Il giapponese, prodotto del vivaio, viene promosso dalla squadra satellite dopo il buon podio ottenuto nel rally di casa la scorsa settimana. Così come per il finlandese quest'anno, nel 2023 Katsuta si alternerà al volante della Yaris con l'otto volte iridato Sebastien Ogier. Non è ancora stato comunicato quali appuntamenti saranno disputati da uno o dall'altro, ma pare sicuro che al Rallye Montecarlo sarà il francese a prendere il via.

VEDI ANCHE

QUI HYUNDAI La casa coreana è quella che presenterà le maggiori novità nella prossima stagione. Accanto al confermato Thierry Neuville, infatti, arrivano due nuovi piloti. Scelta inevitabile, dopo la decisione di Tanak di dividersi al termine di questa stagione e quella già presa da tempo di interrompere il rapporto con Oliver Solberg. Sulle i20 saliranno così Esapekka Lappi, molto positivo quest'anno nei rally disputati con Toyota, e Craig Breen, reduce da un anno con alti (due podi) e bassi assieme alla Ford del team M-Sport. L'irlandese si alternerà al volante con Dani Sordo, confermato in questo ruolo dopo le buone performance messe in mostra quest'anno.

OCCHI SU M-SPORT Rimane ancora da annunciare la line-up del team M-Sport che schiera le Ford Puma. Il team guidato da Malcolm Wilson è vicino a trovare l'accordo con Tanak e punta a rinnovare l'impegno part time di Sebastien Ogier, vincitore quest'anno del Rallye Montecarlo. Accanto ai nomi dei due iridati, si contendono i sedili i giovani piloti già protagonisti negli ultimi anni, ossia Gus Greensmith, Adrien Fourmaux e Pierre-Louis Loubet.

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/11/2022