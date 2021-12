Scommessa onorata: Abiteboul si è tatuato, tra le risate di Ricciardo

SIMPATIA E RISULTATI Lo scorso anno, il rapporto tra Daniel Ricciardo e Cyril Abiteboul ha vissuto di alti e bassi. Dopo una prima stagione non entusiasmante con la Renault, l'australiano nella primavera del 2020 ha deciso di accettare la proposta della McLaren di sostituire Carlos Sainz a partire dall'attuale campionato. Questo ha portato a un raffreddamento dei suoi rapporti con il manager francese, ma poi la simpatia e i risultati in pista di Ricciardo hanno risanato la frattura. Tra i piazzamenti ottenuti, sono stati particolarmente importanti i due podi conquistati nel GP Eifel e nel GP Emilia Romagna, i primi per la scuderia della casa francese dopo il rientro nel Circus avvenuto nel 2016. Tra i due, infatti, era in atto una scommessa che prevedeva per Abiteboul un tatuaggio da farsi nel caso in cui l'australiano fosse riuscito a piazzarsi tra i primi tre classificati di un gran premio.

LA SCELTA L'uscita di scena di Abiteboul dalla F1 aveva fatto un po' cadere nel dimenticatoio la vicenda, ma il francese alla fine ha onorato la scommessa. È successo questa settimana, quando si è dato appuntamento con Ricciardo presso lo studio di un tatuatore londinese. Tutto è stato registrato per un video pubblicato sul canale Youtube dell'australiano, nel quale non mancano i momenti di ilarità, come quando l'australiano scherza sull'idea di far tatuare un grosso disegno sulla schiena del suo ex team principal. Alla fine la scelta è invece ricaduta su un polpaccio, dove è stata tatuata una versione particolare del logo della Renault disegnato dall'artista Victor Vasarely negli anni '70.

VEDI ANCHE

UNGHIE AFFILATE Prima di questa settimana, Abiteboul non si era mai tatuato. Per spiegargli la sensazione che si prova, Ricciardo parla di ''un graffio profondo'' e di ''grattarsi con unghie affilate''. Le espressioni del francese durante l'operazione tradiscono momenti di effettivo dolore, sdrammatizzati dalle risare dell'australiano. Il video si conclude con Ricciardo che tatua, con risultati discutibili, il suo numero 3 sul braccio del tatuatore. Ve lo proponiamo per intero qui di seguito.

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/12/2021