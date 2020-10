CONSEGUENZE DEL PRIMO PODIO Quando Daniel Ricciardo ha tagliato il traguardo al Nurburgring, riportando la Renault sul podio a 11 anni dall'ultima volta, il pensiero è subito andato al team principal Cyril Abiteboul. Non tanto per riconoscerne il lavoro svolto che ha finalmente interrotto una lunga astinenza, ma più banalmente per via della scommessa nata tra lui e il suo pilota, inerente proprio la conquista di un piazzamento tra i primi 3. Il raggiungimento di questo risultato da parte dell'australiano, infatti, gli permetterà di scegliere un disegno da far tatuare sul manager francese.

LE REGOLE All'indomani del GP Eifel, Abiteboul ha chiarito le regole della scommessa, spiegando che quantomeno un po' di voce in capitolo l'avrà anche lui: ''Penso che lui potrà scegliere il disegno, mentre io la posizione e le dimensioni, perché le dimensioni contano. Finché posso decidere quelle, penso di poterla fare franca praticamente con qualsiasi design''. Scongiurato dunque il pericolo di vedere disegni imbarazzanti comparirgli sulla faccia.

COME È NATA LA SCOMMESSA Il boss della Renault, che non possiede alcun tatuaggio, ha poi raccontato quando è nata la scommessa: ''Ricordo quella sera a Silverstone, l'anno scorso. Daniel mi stava mostrando un nuovo tatuaggio che aveva fatto e gli ho chiesto: 'Come ci arrivi? Qual è il viaggio mentale che arriva a questo tipo di tatuaggio?'. Lui mi ha detto che stava solo camminando davanti a un negozio di tatuaggi e ha pensato 'Facciamone uno!'. Gli ho risposto: 'Facciamo qualcosa. Se tu vai a podio ne farò uno'. È successo dopo qualche birra, ma sono un uomo di parola e quindi lo farò. Ho solo bisogno di un po' di tempo per decidere le dimensioni e la posizione''.

LE IPOTESI DI RICCIARDO Dal canto suo, Ricciardo sta pensando a come potrà essere questo tatuaggio. Dato che il podio è arrivato in una gara tedesca, ci sarà qualche riferimento alla Germania, come lui stesso ha dichiarato: ''Ovviamente è la nazione in cui l'abbiamo ottenuto, quindi ci sarà qualcosa di tradizionale della Germania. Ci sarà del brainstorming a riguardo. Lui sarà eccitato, il primo è sempre divertente. Penseremo ad alcune cose, ma sì, potrebbe essere il profilo del Nordschleife''.