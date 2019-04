Autore:

Andrea Minerva

TERRA IN VISTA Dopo la parentesi “su asfalto” del Tour de Corse, il Campionato Mondiale Wrc si appresta a fare ritorno sul fondo sterrato con l’imminente Rally d’Argentina. Una grande occasione per il Citroen Total World Rally Team che oltre a ritrovare il grande entusiasmo tipico del pubblico e degli appassionati latino-americani, avrà anche la possibilità di tornare a mettere in luce le ottime prestazioni fornite dalla Citroen C3 Wrc nel precedente Rally del Messico, vinto da Sebastien Ogier e Julien Ingrassia. Proprio in quella occasione, il sei volte campione del mondo fece registrare il miglior tempo in ben sette prove speciali, compreso quello nella Power Stage. Gli stessi Ogier e Ingrassia vantano in Argentina un palmares di quattro podi in nove partecipazioni, mentre Citroen Racing da parte sua ha vinto questa gara ben dieci volte. Esapekka Lappi e Janne Ferm, con la seconda delle Citroen C3 Wrc ufficiali, non hanno lo stesso livello di esperienza dei compagni di squadra ma potranno sfruttare la sesta posizione nell’ordine di partenza, una situazione che potrebbe rivelarsi molto favorevole per loro, soprattutto nella prima parte di gara.

IL PROGRAMMA DELLA GARA Sono davvero poche le differenze tra il percorso del Rally d’Argentina 2019 e quello dello scorso anno; a parte la modifica di alcuni km nelle prove speciali, la novità più importante è rappresentata dal penultimo tratto cronometrato che verrà percorso questa volta nella direzione opposta con partenza da Mina Clavero verso Giulio Cesare. Il chilometraggio del rally è così suddiviso: 145km e 920 metri il venerdì e 146,520 il sabato. Il percorso del Rally d’Argentina propone come sempre una grande varietà di terreni, una differenza traducibile dalla velocità media che sarà di 115 km/h nei tratti più veloci per scendere fino a 75 km/h nelle porzioni di percorso più lente e strette. L’altitudine massima supererà i 2000 metri sul livello del mare nella prova di domenica tra El Condor e Giulio Cesare. Ora, vi proponiamo le dichiarazioni di Pierre Budar, Direttore di Citroen Racing e dei piloti Sébastien Ogier e Esapekka Lappi.

Pierre Budar, Direttore di Citroën Racing

"Torniamo su questa superficie sperando di mostrare la stessa competitività del Messico e continuare la nostra collezione di podi di quest’anno. Detto questo, sappiamo quanto possano essere impegnative le strade argentine per i meccanici, quindi affronteremo questa manche con impegno e umiltà. Ovviamente potremo contare su Sébastien e Julien, che sono ancora più motivati all’idea di vincere l’unica manche fissa del campionato WRC che manca al loro palmarès, soprattutto perché, per una volta, avranno su un’aderenza leggermente migliore, partendo per secondi. Con un livello di conoscenza delle strade simile in Messico, Esapekka e Janne hanno dimostrato di avere un grande potenziale; siamo quindi molto ottimisti per loro in Argentina, anche perché da allora hanno accumulato ulteriori chilometri con la C3 WRC su questo tipo di fondo".

Sébastien Ogier, Pilota del Citroën Total WRT

“Anche se non ho mai vinto in Argentina, è una prova che amo molto, e dove spesso ho dimostrato di poter ottenere ottimi risultati. Per questo motivo, sono ottimista come sempre. Anzi, direi che sono persino più motivato del solito all’idea di vincere questa prova per la prima volta, e con Citroën. Tanto più che il secondo posto nell’ordine di partenza mi dà qualche vantaggio rispetto alle scorse edizioni. Il tipo di strade utilizzate è molto vario, ma direi che la specificità del tracciato è che la ghiaia è molto fragile in alcuni punti, quindi bisogna pensare a proteggere l’auto senza perdere velocità".

Numero di partecipazioni alla prova: 9 Miglior risultato: 2° (2013, 2014 e 2016)

Esapekka Lappi, Pilota del Citroën Total WRT

"Con una sola partecipazione all’attivo in questo rally che cambia poco da un anno all’altro, non parto di certo avvantaggiato rispetto ai miei avversari. D’alta parte, la mia posizione di partenza è molto interessante, e intendo capitalizzare la prestazione molto promettente della mia prima gara in Messico con la C3 WRC per ottenere il miglior risultato possibile in Argentina. Ricordo che le speciali sono piuttosto belle, ma sarà necessario prestare la massima attenzione ai sassi: sono tantissimi e il rischio di foratura è sempre dietro l’angolo".

Numero di partecipazioni alla prova: 1 Miglior risultato: 8° (2018)

NUMERI CHIAVE

18 speciali per un totale di 347,50 km cronometrati

43,8 km/h ovvero la differenza tra la media oraria più alta (116,4 km/h) e la più bassa (72,6 km/h) registrata sulle speciali della scorsa edizione.

10 vittorie ottenute da Citroën al rally d’Argentina: 3 con Xsara WRC (2004, 2005 e 2006), 3 con C4 WRC (2007, 2008 e 2009), e 4 con DS3 WRC (2011, 2012, 2013 e 2015).

GIOVEDÌ 25 APRILE

10h00: Shakedown (4,25 km)

18h30: Partenza (Parco assistenza – Villa Carlos Paz)

19h08: PS 1 – Super Especial Villa Carlos Paz (1,90 km)

19h33: Parco chiuso

VENERDÌ 26 APRILE

06:25: Partenza e assistenza A (Villa Carlos Paz – 15')

08:08: PS 2 – Las Bajadas – Villa Del Dique 1 (16,65 km)

08:55: PS 3 – Amboy – Yacanto 1 (29,85 km)

10:08: PS 4 – Santa Rosa – San Agustin 1 (23,44 km)

12:03: PS 5 – Super Especial Fernet Branca 1 (6,04 km)

12:43: Assistenza B (Villa Carlos Paz – 40')

14:51: PS 6 – Las Bajadas – Villa Del Dique 2 (16,65 km)

15:38: PS 7 – Amboy – Yacanto 2 (29,85 km)

16:51: PS 8 – Santa Rosa – San Agustin 2 (23,44 km)

18:41: Flexy service C (Villa Carlos Paz – 45')

SABATO 27 APRILE

06:57: Partenza e assistenza D (Villa Carlos Paz – 15')

07:47: PS 9 – Tanti – Mataderos 1 (13,92 km)

08:38: PS 10 – Mataderos – Cuchilla Nevada 1 (22,67 km)

09:25: PS 11 – Cuchilla Nevada – Characato 1 (33,65 km)

11:26: PS 12 – Super Especial Fernet Branca 2 (6,04 km)

12:02: Assistenza E (Villa Carlos Paz – 40')

13:17: PS 13 – Tanti – Mataderos 2 (13,92 km)

14:08: PS 14 – Mataderos – Cuchilla Nevada 2 (22,67 km)

14:55: PS 15 – Cuchilla Nevada – Characato 2 (33,65 km)

16:55: Flexy service F (Villa Carlos Paz – 45’)

DOMENICA 28 APRILE

07:45: Assistenza G (Villa Carlos Paz – 15’)

09:08: PS 16 – Copina – El Condor (16,43 km)

10:31: PS 17 – Mina Clavero – Giulio Cesare (20,30 km)

12:18: PS 18 – Power Stage El Condor (16,43 km)

14:01: Assistenza H (Villa Carlos Paz – 10’)

14:31: Arrivo