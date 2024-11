Valentino Rossi traccia il bilancio del suo primo anno nel Mondiale Endurance

La 8 Ore del Bahrain disputata sabato ha chiuso la stagione 2024 del WEC, durante la quale grandi attenzioni ha raccolto il debutto nel Mondiale Endurance di Valentino Rossi. Il nove volte iridato del Motomondiale ha gareggiato nella classe LMGT3 al volante di una BMW M4 GT3 del team WRT, in equipaggio con Maxime Martin e Ahmad Al Harthy. L'ultimo appuntamento dell'anno è stato particolarmente deludente, con un quattordicesimo posto finale, che ha posto la vettura numero 46 come fanalino di coda tra quelle che hanno concluso la gara.

SESTO POSTO FINALE La conclusione sottotono non ha comunque rovinato il bilancio stagionale di Rossi, che ha terminato al sesto posto di categoria con 61 punti totali, contro i 139 della Porsche #92 che ha vinto il titolo. L'annata del Dottore e dei suoi compagni di equipaggio è stata impreziosita da due podi: indimenticabile il secondo posto ottenuto davanti ai suoi tifosi a Imola, a cui si è aggiunto poche settimane fa il terzo posto al Fuji. Meno fortunata è stata la partecipazione alla 24 Ore di Le Mans, ma l'esperienza di gareggiare nella mitica gara di durata supera anche la delusione per il 22esimo posto finale.

WEC 2024: Valentino Rossi (BMW) - Foto: WRT Racing Team

MANCA SOLO LA VITTORIA Rossi, che all'indomani della 8 Ore del Bahrain ha ben figurato nei Rookie Test durante i quali ha potuto guidare per la prima volta la Hypercar BMW M Hybrid V8, ha tracciato questo bilancio del suo esordio nel WEC: ''È stata la prima stagione FIA ​​WEC per me, per BMW M Motorsport e per il team nella categoria LMGT3. E questo campionato è davvero unico. Abbiamo fatto delle belle gare e delle gare molto difficili. Ma alla fine possiamo essere contenti dei due piazzamenti sul podio, anche se purtroppo non abbiamo potuto festeggiare una vittoria''. Il Dottore definirà nel corso dell'inverno i suoi programmi sportivi per il 2025.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/11/2024