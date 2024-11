Rookie Test: Arthur Leclerc e Valentino Rossi chiudono nelle prime due posizioni

Ferrari e BMW in luce nei test di fine anno in Bahrain, grazie a due nomi particolarmente illustri

All'indomani della 8 Ore del Bahrain che ha chiuso la stagione 2024 del campionato FIA WEC, sul circuito di Sakhir si è svolto l'ultimo evento ufficiale di quest'anno per il Mondiale Endurance, il Rookie Test. Analogamente a quanto avviene in F1, gli ultimi chilometri sono stati macinati dai piloti ''esordienti'' con poca o nessuna esperienza sulle vetture del campionato. Per quanto riguarda le Hypercar, le vetture della classe regina, c'era particolare curiosità soprattutto attorno ai nomi di Arthur Leclerc e Valentino Rossi, in pista rispettivamente con la Ferrari 499P e la BMW M Hybrid V8.

LECLERC IMPRESSIONA Il miglior tempo di giornata è stato realizzato proprio da Leclerc, fratello minore di Charles che nelle stesse ore era impegnato nella domenica tutt'altro che semplice del GP Brasile. Il monegasco, pilota di sviluppo della Ferrari, ha completato 61 giri ottenendo una miglior prestazione a meno di 8 centesimi dal tempo realizzato dal titolare Nicklas Nielsen. Un ottimo riscontro per il 24enne, pilota che quest'anno ha gareggiato nel campionato European Le Mans Series su una Oreca LMP2, vettura molto differente da una Hypercar.

MOLTO BENE ROSSI Non è stata inferiore la prestazione di Valentino Rossi, mostratosi subito a suo agio sulla BMW M Hybrid V8 che finora aveva potuto provare solamente al simulatore. Il nove volte iridato del Motomondiale si è piazzato subito alle spalle di Leclerc, con un decimo di distacco dal miglior tempo del pilota Ferrari. Rossi, che quest'anno ha gareggiato nella categoria LMGT3 del WEC, ha così vinto il derby tra piloti della casa di Monaco con Max Hesse, anche lui al debutto su questo genere di vetture dopo tanti risultati di prestigio ottenuti con le vetture gran turismo. Il WEC 2024 cala così il sipario e dà l'appuntamento al Prologo 2025, in programma a fine febbraio in Qatar.

WEC 2024, CLASSIFICA HYPERCAR ROOKIE TEST BAHRAIN

1. Arthur Leclerc Ferrari 499P 1m50.460s

2. Valentino Rossi BMW M Hybrid V8 +0.117s

3. Victor Martins Alpine A424 +0.257s

4. Max Hesse BMW M Hybrid V8 +0.359s

5. Thomas Neubauer Ferrari 499P +0.570s

6. Philip Hanson Ferrari 499P +0.964s

