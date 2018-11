IL RITORNO E' giunto il tempo del Monza Rally Show 2018 (in programma dal 7 al 9 dicembre) che anche quest'anno andrà in scena presso il circuito di Monza, il palcoscenico ideale per concludere l'anno sportivo con un evento che solo lo scorso hanno ha tenuto i tifosi incollati alle tribune del Tempio Della Velocità brianzolo per vedere la sfida all'ultimo chilometro tra Marco Bonanomi e Valentino Rossi, con quest'ultimo che colse la sua sesta vittoria a pochi metri dalla bandiera a scacchi.

IL TEMPIO L’edizione 2018 porta in dote un programma con nove prove speciali che vedrà gli oltre 120 equipaggi, fra vetture moderne e storiche, fronteggiarsi fra le iconiche chicane del Circuito di Monza. Si inizia con la prima PS nel pomeriggio di venerdì per arrivare alla conclusione del mezzogiorno della domenica, per lasciare poi come di consueto lo spazio dalle 14.30 ai duelli del Masters’ Show.

I PILOTI Tra i protagonisti ci sarà ancora il beniamino italiano Valentino Rossi, alla caccia della settima vittoria che, come di consueto, sarà navigato da Carlo Cassina, a bordo di una Ford Fiesta WRC+. In cerca di rivincite ritroveremo anche Bonanomi con la Ford Fiesta WRC navigato da Gigi Pirollo e Tony Cairoli, 9 volte iridato del Motocross, con la Hyundai NG i20 navigato da Eleonora Mori. Spicca la presenza del finlandese Teemu Suninen, pilota ufficiale WRC della Ford, reduce dal terzo posto conquistato in Portogallo. E poi il britannico Yates Rhys, Marco Spinelli, Luca Rossetti, i plurititolati Paolo Andreucci e Anna Andreussi che sulla loro Peugeot 208 T16 avranno il numero 11 a rappresentare i tanti titoli italiani conquistati nel Campionato Italiano Rally 2018. Fra le vetture storiche ci saranno: una Lancia Stratos, quattro Lancia 037, due Sierra Cosworth e numerose Porsche 911 RS degli anni Settanta e Ottanta.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI I biglietti per assistere al Monza Rally Show 2018 possono essere acquistati via web tramite il sito monzanet.it e su ticketone.it oppure grazie agli Infopoint all'interno dell'Autodromo (area negozi) dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 18 (tel. 039 2489590) o agli ingressi dell'Autodromo nei giorni dell'evento, in base alle disponibilità residue dei biglietti. Ricordiamo che l’ingresso in Autodromo è sempre gratuito per le persone diversamente abili alle quali è stata riconosciuta un’invalidità di almeno il 75%. Per usufruire della gratuità è necessario seguire la procedura a questo link.

IL PROGRAMMA

GIOVEDI 6 DICEMBRE 2018

PROVE LIBERE FACOLTATIVE 09.00 – 12.00

(pista stradale – vetture da gara)

RICOGNIZIONI (2 passaggi per prova – vetture stradali)

Tutte le classi “Master Show” 13.00 – 13.30 “MONZA” 13.40 – 14.10 “ROCCOLO” 14.20 – 14.50 “PARABOLICA” 15.00 – 15.30 “AUTODROMO” 15.40 – 16.10 “GRAND PRIX” 16.20 – 16.50

VENERDI 7 DICEMBRE 2018

SHAKEDOWN (vetture da gara):

Max 3 giri del percorso di Km 4,700

Passaggio da Parco Assistenza (Paddock)

Categorie Dalle ore Alle ore Durata R5 09:00 09:35 00:35 STORICHE 09:38 09:51 00:13 R3 – R2 09:54 10:02 00:08 WRC 10:05 10:18 00:13 R5 10:21 10:56 00:35 STORICHE 10:59 11:12 00:13 R3 – R2 11:15 11:23 00:08 WRC 11:26 11:39 00:13 R5 11:42 12:17 00:35 STORICHE 12:20 12:33 00:13 R3 – R2 12:36 12:44 00:08 WRC 12:47 13:00 00:13

PARCO PARTENZA – PIT LANE: Ingresso dalle 15.01

PARTENZA PRIMA VETTURA ore 16.01

ORDINE DI PARTENZA 1a TAPPA: Storiche – WRC - R5 - R3C – R3T - R2

ORARIO PARTENZA PROVE SPECIALI KM. KM. STORICHE Ore 16.05 PS 1 “MONZA 1” Km. 1,260 Km. 1,260 Ore 16.44 PS 2 “ROCCOLO 1” Km. 11,920 Km. 11,920

SABATO 8 DICEMBRE 2018

ORDINE DI PARTENZA 2a TAPPA: Storiche - R2 - R3T - R3C - R5 - WRC

ORARIO PARTENZA PROVE SPECIALI KM. KM. STORICHE ore 09.05 PS 3 ”PARABOLICA 1” Km. 9,660 Km. 9,660 ore 11.34 PS 4 “AUTODROMO” Km. 8,830 Km. 8,830 ore 14.03 PS 5 “PARABOLICA 2” Km. 9,660 Km. 9,660 ore 16.32 PS 6 “GRAND PRIX 1” Km. 44,830 Km. 27,190

DOMENICA 9 DICEMBRE 2018

ORDINE DI PARTENZA 3a TAPPA: Storiche – R2 - R3T - R3C - R5 – WRC

ORARIO PARTENZA PROVE SPECIALI KM. KM. STORICHE ore 08.05 PS 7 “GRAND PRIX 2” Km. 44,830 Km. 27,190 ore 10.49 PS 8 ”ROCCOLO 2” Km. 11,920 Km. 11,920