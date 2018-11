Autore:

Simone Dellisanti

TROFEO MONOMARCA Ora anche Hyundai ha il suo trofeo. Il brand coreano ha istituito lo Hyundai i20 R5 Trophy, una gara cui potranno partecipare tutti i clienti che hanno acquistato una Hyundai i20 R5, ossia una vettura pronto corsa da utilizzare nei rally: il Trofeo si svolgerà in occasione del Monza Rally Show 2018, in programma dal 7 al 9 dicembre, l'evento brianzolo di fine stagione tutto dedicato agli amanti delle quattroruote, che ogni fine hanno accorrono numerosi per vedere le vetture da rally sfidarsi sul tracciato di Monza, per l'occasione, diviso in più prove speciali.

ASSISTENZA E PREMI I partecipanti dello Hyundai i20 R5 Trophy non dovranno temere di spremere al 100% le proprie vetture, poiché in caso di assistenza meccanica interverrà in loro aiuto la divisione Customer Racing di Hyundai Motorsport, che sarà presente a Monza con un truck tutto dedicato ai team e alle Hyundai i20 R5 in gara. E non finisce certo qui. I primi tre piloti che saliranno sul podio riceveranno un premio in denaro, utile per supportare la partecipazione alla prossima stagione rallistica. Rispettivamente, al terzo classificato andrà un premio di 3.000 euro, al secondo di 5.000 euro e al primo 10.000 euro.

LE PAROLE “Il 2018 è stato un anno impegnativo per i clienti Hyundai i20 R5. Avere l'opportunità di riunirli tutti in una gara speciale è un buon modo per concludere la stagione” ha dichiarato Andrea Adamo, Customer Racing Manager di Hyundai Motorsport. “ll Monza Rally Show è cresciuto diventando un rilevante evento, capace di attirare nomi importanti e un pubblico numeroso. È emozionante pensare che il dipartimento Customer Racing di Hyundai Motorsport con il Hyundai i20 R5 Trophy possa arricchire un evento di questa portata. Non vedo l’ora di assistere alla gara, che sarà sicuramente molto divertente”