Autore:

Simone Dellisanti

IL DOTTORE Valentino Rossi è ancora il pilota più veloce del Monza Rally Show al Monza Eni Circuit. A bordo della sua Ford Fiesta WRC Plus, il Dottore ha dominato su tutta la concorrenza, vincendo tutte e tre le speciali del sabato e rifilando al termine della prova più lunga 16’’6 al finlandese del mondiale rally, Teemu Suninen, pilota del WRC ai servigi del team M-Sport. Sembra ormai che Rossi abbia messo la vittoria in tasca visto il distacco dal suo diretto rivale nella generale di 49’’6 e di ben 1’21’’7 su Roberto Brivio, terzo classificato. Qualche problema invece per l'altro beniamino di casa, Tony Cairoli: il campione di motocross dopo le prime due speciali di giornata è sprofondato settimo a 1’49’’5 da Rossi.

LA PROVA FINALE Oggi le ultime tre prove speciali con la partenza alle 8.05 della seconda Grand Prix di 44 chilometri, mentre dalle 14.15 la competizione si concluderà sul rettifilo di partenza del tracciato di Monza con il via del Masters’ Show.

IL PROGRAMMA

ORDINE DI PARTENZA 3a TAPPA: Storiche – R2 - R3T - R3C - R5 – WRC

ORARIO PARTENZA PROVE SPECIALI KM. KM. STORICHE ore 08.05 PS 7 “GRAND PRIX 2” Km. 44,830 Km. 27,190 ore 10.49 PS 8 ”ROCCOLO 2” Km. 11,920 Km. 11,920