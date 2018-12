Autore:

Simone Dellisanti

SETTIMO SIGILLO Niente da fare per gli avversari, il miglior pilota del Monza Rally Show 2018 è ancora lui, Valentino Rossi. Aiutato da una potente WRC Plus, il Dottore ha conquistato il 7° successo nel Monza Rally Show uscendo vittorioso nelle prove speciali in palio domenica. Per il campione nostrano la PS7, la Grand Prix 2, lunga 44,83 km e la PS 9 sono state 'ordinaria amministrazione' dove ha fatto registrare il miglior tempo mentre solo nella PS8 Teemu Suninen è riuscito a eguagliare il tempo del Campione italiano.

CLASSIFICA FINALE Al termine della kermesse brianzola la classifica finale recita: Valentino Rossi primo con Suninen in seconda posizione a 1'07" di distacco. Terzo posto per i fratelli Brivio che si avvantaggiano di 15 secondi sulla Ford di Salucci (Uccio). Per le WRC 1.6 la prima posizione va a Tony Cairoli che si è aggiudicato la vittoria su Bonanomi.

VOLKSWAGEN STREPITOSA Alessandro Re vince il Rally di Monza per la categoria R5 grazie alla Volkswagen Polo R5 ancora in fase di sviluppo, a dimostrazione dell'alta competitività di questa vettura non ancora giunta al 100% delle sue performance. Subito dietro la Skoda Fabia di Crugnola. Mancano tra le posizioni che contano la coppia d'oro del Campionato Italiano Rally 2018, Andreucci e Andreussi, che terminano in 19esima posizione, rallentati da molti problemi tecnici.