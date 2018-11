WE LOVE DUST Se il CIR, il Campionato Italiano Rally 2018, si è concluso con la vittoria della Peugeot di Andreucci, l'ultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra è ancora tutto da vivere e l'ultima gara si disputerà questo fine settimana, il 24 e 25 novembre, nella provincia di Siena.

RALLY TERRA Il 9°Tuscan Rewind, oltre ad avere al via tutti i suoi principali attori della serie riservata agli esperti della Terra vedrà tra i suoi partecipanti anche il campione tricolore Paolo Andreucci per una presenza d'eccezione che sicuramente farà la felicità di tutti i fan e gli appassionati dei rally. Il driver toscano sarà affiancato come di consueto dalla sua navigatrice Anna Andreussi a bordo di una Peugeot 208 T16 R5.

LO SCENARIO La gara toscana organizzata da Prosevent proporrà come consuetudine la location di Montalcino, nelle armoniose campagne del senese. Tra i piloti italiani e le più importanti vetture iscritte al 9°Tuscan Rewind ci saranno anche un buon numero di stranieri, attratti certamente dalla location e dal percorso proposto nella affascinante campagna senese.