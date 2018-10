ANDREUCCI C'E' Alla fine ce l'ha fatta. Quella 'vecchia volpe' (ma in formissima) che corre nel CIR (Campionato Italiano Rally) che tutti conosciamo con il nome di Paolo Andreucci si è portato a casa l'11esimo titolo della sua carriera, un risultato strabiliante, che non sarebbe stato possibile per Paolo senza l'aiuto della sua campagna (di vita e di CIR) Anna Andreussi. Eppure, non è stato tutto semplice come si poteva pensare. L'ultima tappa del CIR, il Rally Due Valli, è stata una lotta serrata con l’agguerrita concorrenza messa in pista da Scandola (Skoda), Crugnola e Campedelli (Ford) ma al pilota toscano di Peugeot Sport Italia e bastato agguantare il terzo gradino del podio del 36° Rally Due Valli per diventare il campione italiano del CIR 2018.

DE TOMMASO, IL VINCITORE In questo week end di gara, il Leone ha festeggiato non solo Andreucci ma anche i neo campioni Italiani rally junior 2018, Damiano De Tommaso e Michele Ferrara che, con la loro Peugeot 208 R2B, sono riusciti ad agguantare anche il titolo piloti nel campionato italiano rally 2 ruote motrici ed hanno permesso a Peugeot di vincere anche il titolo costruttori 2018 della stessa categoria. Ultima gara di campionato da dimenticare, infine, per la coppia Pollara – Princiotto (208 T16) che esce di strada alla prima prova speciale del rally scaligero, senza conseguenze gravi, per fortuna.

PAOLO ANDREUCCI “Siiiiiii!!!! Ce l’abbiamo fatta, ma quanta fatica!! Abbiamo affrontato questo ultimo appuntamento di campionato con un handicap di mezzo punto su Scandola e non era la situazione migliore con cui avrei mai voluto arrivare a Verona. Ci siamo concentrati molto su ogni singolo particolare, ma lo confesso, eravamo tesi, bastava un nonnulla per buttare via il lavoro di una intera stagione. Né io né Anna volevamo lasciare nulla sul tavolo, volevamo a tutti i costi la vittoria e grazie all’impegno di tutta la squadra ce l’abbiamo fatta. Una grande soddisfazione che rende merito di un lavoro egregio fatto quest’anno da tutti, un grosso grazie a Pirelli che è stata fondamentale. Grazie a tutti gli altri sponsor che mi hanno sostenuto in questa stagione e che hanno creduto ancora in me. Grazie anche alle migliaia di tifosi che nel corso del campionato mi hanno fatto sentire una vicinanza pazzesca, fatta di tanti gesti e che sono venuti a tifarci con grande passione".

DAMIANO DE TOMMASO “E alla fine ci siamo portati a casa anche il campionato piloti 2 ruote motrici, non male, no?? Siamo molto contenti per questa stagione vissuta da piloti ufficiali Peugeot, un’esperienza davvero unica che mi ha fatto crescere molto, supportato da Paolo (Andreucci) e da una squadra di veri e seri professionisti. È quindi giunto il momento di festeggiare!”

CLASSIFICHE DI CAMPIONATO Piloti assoluto: Andreucci 72 punti, Scandola 66,5, Crugnola 63, Campedelli 52