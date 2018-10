Autore:

Simone Dellisanti

E' QUI LA FESTA E' stata una gara davvero determinante quella in terra scaligera che ha reso vivo il Rally Due Valli 2018, ottava tappa di un campionato italiano rally davvero poco prevedibile, ricco di diversi colpi di scena. Alla fine di una lotta serrata con l’agguerrita concorrenza, il pilota toscano di Peugeot Sport Italia, Paolo Andreucci, è riuscito a svettare ed agguantare il terzo gradino del podio del 36° Rally 2 Valli, posizione che gli ha permesso di vincere il suo 11° Titolo Piloti nel Campionato Italiano Rally. Di seguito tutte le foto della festa di Peugeot Sport Italia, ancor di più impreziosita dai neo campioni Italiani rally junior 2018, Damiano De Tommaso e Michele Ferrara che, con la loro Peugeot 208 R2B, sono riusciti ad agguantare anche il titolo piloti nel campionato italiano rally 2 ruote motrici ed hanno permesso a Peugeot di vincere anche il titolo costruttori 2018 della stessa categoria. Ultima gara di campionato da dimenticare, infine, per la coppia Pollara – Princiotto (208 T16) che esce di strada alla prima prova speciale del rally scaligero, senza conseguenze gravi, per fortuna.