GUIDA PAOLO Non importa se il Rally Due Valli 2018, l'ultima tappa del Campionato Italiano Rally, è alle porte, Paolo Andreucci, pluricampione di Peugeot Sport Italia ha trovato il tempo, tra un allenamento e l'altro, per salire sull'ammiraglia Peugeot 508 e spiegarci un po' come si comporta su strada. E chi meglio di un pluricampione come Paolo poteva descriverci come funziona il Telaio EMP2 che dà alla Peugeot 508 la possibilità di cambiare direzione in modo repentino o le sensazioni che traspaiono dalle sospensioni Multi-Link o, ancora, quale modalità di guida scegliere in base alla tipologia della strada, o della conformazione delle curve. Curiosi di sapere come Paolo Andreucci guida la sua nuova Peugeot 508? Non vi resta che guardare il video poco più sotto!