Autore:

Simone Dellisanti

TEAM MERCEDES HWA Racelab è un team nuovo nel mondo della Formula E ed è il team 'di appoggio' della Mercedes con il quartier generale stabilito ad Affalterbach, vicino a Stoccarda.

LE PAROLE "Il nome Racelab si deve al DNA dell'azienda che sin dal 1998 è attiva nel mondo del motorsport con le sue ricerche", ha dichiarato Ulrich Fritz, il dirigente della squadra. "Per la nostra nascita come team indipendente dobbiamo ringraziare il team Venturi, di cui lo scorso anno siamo stati partner tecnici ci ha sicuramente aiutato e ora ci sentiamo pronti per correre da soli. Ci approcciamo al campionato con un misto di fiducia e rispetto. Abbiamo molto da imparare ma speriamo di essere già da subito molto competitivi".

LA GIUSTA ESPERIENZA La monoposto di Hwa Racelab, iscritta alla prossima stagione di Formula E, sarà denominata VFE-05 e sposerà il design futuristico delle vetture elettriche di seconda generazione con un look nero carbone e accenti di colore Technical Blue. Al volante ci sarà il veterano Gary Paffett che farà il suo debutto nel campionato FIA Formula E, riconosciuto campione nel DTM. Il secondo pilota sarà Stoffel Vandoorne, ex pilota di Formula Uno nella stagione 2018.