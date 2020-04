SOGNANDO IL FUTURO La stagione 6 della Formula E era appena entrata nel vivo prima che il coronavirus costringesse tutti a chiudersi in quarantena. I giorni passano inesorabili nell’attesa della ripartenza e, nel frattempo, abbiamo già silenziosamente superato le date originariamente destinate agli ePrix di Sanya, in Cina, e quello attesissimo di casa nostra, a Roma. E se il prossimo appuntamento che effettivamente potrebbe disputarsi è quello di Berlino, fissato per il 21 giugno nella capitale tedesca, nell’incertezza tanto vale portarsi avanti e sognare le monoposto Gen2 Evo, dal design comunque avveniristico ma ben più aggraziate delle attuali.

DS TECHEETAH 2.5 Un viaggio nel futuro – le nuove vetture dovrebbero debuttare dalla season 7 della categoria elettrica – lo facciamo proprio con il team che detiene i due titoli piloti e costruttori, oltre che la leadership di entrambe le classifiche 2020, in attesa di ripartenza. Gli uomini del DS Techeetah hanno immaginato come sarebbe la DS E-TENSE FE20 se le monoposto della prossima stagione potessero già scendere in pista. Potete gustarvi la gallery in fondo all’articolo: il risultato è decisamente interessante, che ne dite?