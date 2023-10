Formula E, ecco il calendario 2024: Cina e India ok, in forse il circuito dell'Eur

La Federazione ha svelato il calendario ufficiale della season 10 della categoria per monoposto elettriche: la Cina torna dopo quattro anni, confermata l'India. Si valutano alternative per Roma

La riunione del Consiglio Mondiale Fia a Ginevra è stata l’occasione per ufficializzare il calendario del campionato 2024 di Formula E. Nella stagione 10 della serie elettrica, spicca il ritorno dell’ePrix in Cina assente ormai dal 2019 dopo che, nel 2020, era saltata la tappa di Sanya a causa della pandemia: stavolta sarà il turno di Shanghai, con le monoposto elettriche che sfrecceranno sul circuito già sede del GP di Formula 1 (probabilmente su un layout differente). L’ultimo slot ancora da assegnare è andato invece all’India, che torna a ospitare la categoria sulla pista di Hyderabad inaugurata nel 2023. Per quanto riguarda l’Italia, è confermato il doppio appuntamento tricolore del 13 e 14 aprile, ma gli organizzatori cercano una location alternativa al circuito dell’Eur.

Formula E ePrix Roma 2023: Jake Dennis (Andretti-Porsche) al comando della gara | Foto: Fia Formula E

RISCHIO ROMA Il tracciato capitolino quest’anno è infatti risultato meno rispondente ai requisiti richiesti dalle nuove monoposto di Gen3, che sono le più veloci e potenti della storia della Formula E e per questo la categoria sta esplorando altre strade, che potrebbero anche portare il Mondiale su un circuito permanente. Rispetto alla prima bozza del calendario pubblicata a giugno, esce invece di scena Jakarta per problemi di carattere logistico: in concomitanza con la data inizialmente fissata per l’ePrix, in Indonesia si terranno le elezioni presidenziali. Confermate le altre novità, tra cui spicca soprattutto l’ingresso di Tokyo. Di seguito il calendario ufficiale della stagione 2024 di Formula E.

FORMULA E, IL CALENDARIO UFFICIALE DEL MONDIALE 2024

Data Evento Sede 23-27/10/2023 Test invernali Valencia Round Data Evento Sede 1 13/01/2024 ePrix Messico Città del Messico 2 26/01/2024 ePrix Arabia Saudita Ad Diriyah 3 27/01/2024 ePrix Arabia Saudita Ad Diriyah 4 10/02/2024 ePrix India Hyderabad 5 16/03/2024 ePrix Brasile San Paolo 6 30/03/2024 ePrix Giappone Tokyo 7 13/04/2024 ePrix Italia Da definire 8 14/04/2024 ePrix Italia Da definire 9 27/04/2024 ePrix Monaco Monte Carlo 10 11/05/2024 ePrix Germania Berlino 11 12/05/2024 ePrix Germania Berlino 12 25/05/2024 ePrix Cina Shanghai 13 26/05/2024 ePrix Cina Shanghai 14 29/06/2024 ePrix Usa Portland 15 20/07/2023 ePrix Regno Unito Londra 16 21/07/2023 ePrix Regno Unito Londra

Pubblicato da Salvo Sardina, 20/10/2023