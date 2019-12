Autore:

La Redazione

NUOVO SPONSOR Il team campione in carica della Formula E, Ds Techeetah, annuncia una nuova partnership tecnica per la stagione 6. La scuderia franco-cinese già a Ad Diriyah, appuntamento inaugurale del campionato elettrico – che dal 2020-2021 sarà anche considerato ufficialmente un mondiale Fia – ha infatti inaugurato la collaborazione con TechNiche, azienda leader nel settore dei gilet refrigeranti.

AL FRESCO Così, già nella tappa in Arabia Saudita i due piloti Jean-Eric Vergne e Antonio Felix Da Costa hanno quindi potuto beneficiare di materiali in grado di mantenere costante la temperatura corporea proteggendola dagli improvvisi sbalzi di calore e dunque potendo preparare al meglio i concitati momenti che precedono il via delle gare. Il logo di TechNiche è anche comparso nella zona delle alette posteriori della nuova DS E-Tense FE 19.

AVANGUARDIA TECNOLOGICA “Siamo sempre alla ricerca di partner – ha spiegato in proposito Keith Smout, responsabile commerciale del team Ds Techeetah – allineati ai nostri valori e alla nostra ricerca tecnologica, e TechNiche sicuramente risponde a questi requisiti. È fondamentale avere un partner del genere perché ci permette di dare ai nostri piloti le migliori possibilità di performare al meglio. Siamo assolutamente entusiasti di poter lavorare con TechNiche”.