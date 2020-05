BOCCONE PRELIBATO Un quattro volte campione del mondo di F1 libero sul mercato piloti non può non fare gola a qualsiasi team. È questo il ragionamento fatto in casa Mercedes poche ore dopo la conferma della separazione tra Sebastian Vettel e la Ferrari al termine del 2020. Ciò non vuol dire che il team dominatore delle ultime stagioni stia già preparando un'offerta per il tedesco, ma questo scenario non è poi neppure così lontano dalla realtà.

UN VANTAGGIO PER QUALSIASI TEAM A spiegare la situazione è stato Toto Wolff, boss del team Mercedes, che in una dichiarazione diffusa dalla stessa scuderia anglo-tedesca ha commentato così la notizia del giorno: ''Sebastian è un grande pilota, una personalità di spicco e un vantaggio per qualsiasi squadra di F1. Quando guardiamo al futuro, la nostra prima lealtà spetta agli attuali piloti Mercedes, ma naturalmente dobbiamo prendere in considerazione questo sviluppo''.

PARTITA A POKER Attualmente, sia Lewis Hamilton sia Valtteri Bottas sono in scadenza di contratto con la Mercedes. Disegnando degli ipotetici scenari, le Frecce d'Argento potrebbero pensare a Vettel come sostituto sia del britannico, da cui erediterebbe i gradi di prima guida, sia del finlandese, andando così a formare un dream team con il rivale di tante battaglie. Il commento di Wolff, però, potrebbe anche far parte di una strategia da parte della Mercedes: utilizzare il fatto che ci sia Vettel disponibile del mercato come vantaggio in sede di negoziazione dei nuovi contratti con i suoi due attuali piloti.