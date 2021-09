SILENZIO TRA TANTI ANNUNCI Mentre il mercato piloti ha vissuto giorni importanti, con gli annunci di George Russell alla Mercedes, Valtteri Bottas all'Alfa Romeo e Alex Albon alla Williams, tutto tace per quanto riguarda l'atteso rinnovo tra Sebastian Vettel e l'Aston Martin. L'atmosfera tra il quattro volte iridato e il team sembra buona, ma nelle ultime settimane è circolata qualche voce circa i tentativi del proprietario Lawrence Stroll di sostituirlo, addirittura con un approccio nei confronti di Fernando Alonso.

ACCORDO DA TROVARE Al momento della firma di Vettel con l'Aston Martin, era opinione comune che l'accordo avesse durata pluriennale. In realtà non è proprio così e a confermarlo nel giovedì del GP Italia è stato proprio il tedesco: ''Sto parlando con il team, ovviamente, e penso che avremo una risposta molto presto - ha dichiarato il 34enne in conferenza stampa - Fino a questo punto nessuna novità''. Dal canto suo Vettel può contare su un bottino che lo vede superare il compagno di squadra Lance Stroll di 17 punti, un bilancio che sarebbe stato più sbilanciato con i 18 punti del secondo posto in Ungheria persi per irregolarità riguardo la benzina residua nel serbatoio a fine gran premio.

F1, GP Italia 2021: Sebastian Vettel con il papà Norbert

SEB TRANQUILLO Nonostante la situazione ancora in bilico, Vettel si è dichiarato tranquillo e ben felice di proseguire l'esperienza con l'Aston Martin: ''Non posso dare molte più informazioni, come ho detto stiamo parlando tra di noi. Mi piace molto lavorare con la squadra. Penso che l'atmosfera sia fantastica e credo che il futuro di questo team sia molto, molto luminoso. Quindi sì, non sono preoccupato. E presto avremo una risposta''. Quest'oggi Seb ha effettuato il consueto giro a piedi del circuito di Monza in compagnia del papà Norbert, suo primo tifoso che lo segue quasi in ogni appuntamento del mondiale.