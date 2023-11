Up & Down GP Brasile 2023

Minacciosi temporali, ospiti a tema calcistico e un arrivo in volata come al Tour de France hanno ravvivato il fine settimana di un GP Brasile che di scontato ha avuto solo la vittoria del solito Verstappen. Diamo l'ultima sorsata all'ennesima caipirinha bevuta per dimenticare i dolori del giovane Leclerc e partiamo dunque alla scoperta del meglio, ma soprattutto del peggio, del weekend di Interlagos.

Apriamo la puntata con quel mattacchione di Bernie Ecclestone, passato a fare gli onori di casa complice la moglie brasiliana. Dopo la recente disavventura legale terminata con il pagamento di una maximulta, l'ultranovantenne britannico è andato in giro per il paddock mostrando a tutti il suo estratto conto prosciugato (o almeno così dice lui) e cercando di elemosinare qualche donazione. L'ex Supremo della F1 è stato particolarmente pressante con Chris Horner, suo testimone di nozze. Il boss della Red Bull ha provato a farlo desistere con educazione, ma davanti alle sue insistenze è dovuto passare alle maniere forti mostrandogli lo stemma della Guardia di Finanza britannica e ordinandogli di smetterla. BERNIE ECCLESTOP F1 2023, GP Brasile: Ecclestop prova a elemosinare

TOP

Fernando Alonso: in un weekend su cui si sono letteralmente riversati nuvoloni neri, violentato dal format Sprint e depresso dal consueto scenario di Verstappen in fuga con il solo Norris che prova a restargli in scia, la F1 si è aggrappata allo Sciamano di Oviedo per regalare un po' di emozioni agli appassionati. Dallo scontro con annessi insulti con il mai amato Ocon nella mattina di sabato all'incredibile duello vinto con Perez nella gara di domenica, Alonso è improvvisamente rinato dopo gli ultimi opachi gippì, dimostrando di essere in missione per conto del dio del motorsport come se fosse un Blues Brother col casco. Che nel suo fine settimana ci sia stato qualcosa di mistico lo ha poi confermato il momento della premiazione sul podio, quando il trofeo preso in mano dallo spagnolo si è messo sorprendentemente a brillare. ILLUMINANDO ALONSO

F1 2023, GP Brasile: la gioia di IllumiNando

PILLOLE DI UP

Max Verstappen: come direbbe Massimo Marianella ''Sempre lui! Sempre Verstappen! Ancora una volta, meravigliosamente, Max Verstappen!''. Vittoria numero 52 che gli permette di staccare Alain Prost nella classifica dei più vincenti in F1 e di portarsi a una lunghezza da Sebastian Vettel. Ad appena 26 anni. Un ruolino di marcia pazzesco su cui lo stesso MV Megusta si è soffermato a riflettere nel dopogara, apparendo a lungo con lo sguardo perso nel vuoto mentre si poneva le domande esistenziali che noi tutti ci stiamo facendo. CHI SIAMO? DOVE ANDIAMO? QUANTE NE VINCERA' ANCORA MAX?

F1 2023, GP Brasile: MV e le domande esistenziali

Lando Norris: il buon FerLando sta assumendo sempre più l'aspetto del vero anti-Verstappen, al quale questo weekend ha sottratto la pole position nella Shootout e il giro più veloce in gara, oltre a portargli un timido attacco nei primi giri del gippì. Nonostante tutto questo, alla fine si parla molto di più dell'ennesima vittoria dell'olandese e del pazzesco duello vinto da Alonso. Al pilota della McLaren sta venendo il dubbio di essere poco considerato, dubbio rafforzato dal misero premio consegnatogli per il miglior tempo nella Shootout e ritirato con scarsissimo entusiasmo. SNOBBANDO NORRIS

F1 2023, GP Brasile: l'entusiasmo di Snobbando

FLOP

Mercedes: un anno fa Interlagos fu teatro della rinascita dell'ex team dominatore del Mondiale, che in Brasile conquistò pole position e doppietta in gara. Quest'anno, invece, il circuito di San Paolo ha visto il team guidato da Toto Wolff essere protagonista di un flop paragonabile a quello del ''Mercante in fiera'' di Pino Insegno. Macchina poco performante, lenta sul dritto e divoratrice di gomme, tanto che i pochi punti portati a casa sono arrivati da un Hamilton giunto sul traguardo solo ottavo dopo aver viaggiato a lungo a velocità di crociera. Un ritmo così rilassante che il britannico si è letteralmente spento una volta sceso dalla vettura. HAMILTOFF

F1 2023, GP Brasile: lo spento Lewis HamiltOFF

PILLOLE DI DOWN

Valtteri Bottas: pessimo weekend per l'Alfa Romeo. Archiviata la gara di sabato, è rimasto l'unico team a non aver conquistato neppure un punto nelle sei Sprint disputate quest'anno. A ciò si è poi aggiunto il doppio ritiro nel gippì della domenica. Ma la notizia davvero peggiore è stata vedere il Waltterio arrivare giovedì in circuito privo dell'ormai iconico baffone che lo accompagnava dall'inizio della stagione. Davvero un colpo al cuore, che il finlandese ha provato a giustificare spiegando di aver mal interpretato un commento che Jovanotti gli ha fatto notando il suo quindicesimo posto nella classifica generale. FEI TROPPO BAFFO NEL MONDIALE

I PREMI DI U&D

PREMIO ''MAINAJOLYON''

Charles Leclerc: toh, chi si rivede in questa sezione della rubrica, il povero Sciarl. L'ennesima prima fila tramutatasi in una non gioia per il monegasco questa volta è ancora più atroce che in passato, con il ritiro avvenuto addirittura nel giro di formazione. L'unica consolazione per lui è che in passato, al volante della Ferrari, ritiri così precoci li avevano vissuti anche dei piloti già più volte campioni del mondo, tanto che una volta rientrato ai box Leclerc ha posto ai meccanici Ferrari una domanda che ricorda vagamente una frase di Lino Banfi ne ''L'allenatore nel pallone''. M'AVETE PRESO PER UN CAMPIONE!

CALIMER LECLERC Oggi la sfiga si è voluta superare con il povero Sciarl, fuori nel giro di formazione per un problema... Pubblicato da U&D - Il meglio e il peggio della Formula 1 su Domenica 5 novembre 2023

SFORZA MOTORSPORT

Venerdì a premiare Verstappen per la pole position appena ottenuta si è palesato nientemeno che Adriano. La presenza del brasiliano era del tutto inaspettata, tanto che la Pirelli gli ha fornito la prima maglia dell'Inter che ha trovato nei magazzini. Curioso lo scambio di battute tra il pilota Red Bull e Mario Isola, del tutto analogo a quelle di un celebre film di Aldo, Giovanni e Giacomo e innescato dalla domanda dell'olandese: ''Sì ma anche tu, ti sembra il caso di farlo premiare con la maglietta di Sforza?''. QUELLA DI ADRIANO ERA FINITA

F1 2023, GP Brasile: il redivivo Adriano

GIUDIZIO ONESTO

A proposito di calciatori, a Interlagos si è presentato anche un ex centrocampista del Milan, il quale ha usato una risposta autobiografica per dare il suo parere per il format dei weekend Sprint di F1. FA KAKA'

F1 2023, GP Brasile: Ricardo esprime il suo parere sulla Sprint

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/11/2023