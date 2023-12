Mick Schumacher beffato dalla Haas: "Era tardi per cercare altri posti"

Dopo un 2023 passato in panchina, Mick Schumacher anche il prossimo anno non sarà al via del Mondiale di F1. Il tedesco, che ricopre il ruolo di pilota di riserva alla Mercedes, ha però trovato un'ottima alternativa per il 2024, venendo ingaggiato come pilota titolare dall'Alpine per il campionato WEC. Il tedesco potrà così partecipare alla 24 Ore di Le Mans al volante della hypercar A424, auto al debutto nella categoria.

DECISIONE TARDIVA In questi giorni, Schumacher è tornato sulle settimane decisive che hanno rappresentato un momento cruciale per la sua carriera, ossia quelle dell'autunno 2022 in cui la Haas ha temporeggiato in attesa di decidere se confermarlo o meno per il mondiale 2023. La scuderia americana svelò la propria scelta molto tardi, come ha ricordato il figlio del sette volte iridato in un'intervista al sito ufficiale della F1: ''Ovviamente tutto è successo piuttosto tardi. Mi è stato detto il giorno prima dell’inizio dell’ultimo fine settimana di gara che non sarei stato in griglia nel 2023. Quindi era un po’ tardi per andare a cercare altri posti, il che ovviamente non è il massimo''. La Haas, al termine di una stagione in cui non erano mancati gli scontri tra il clan Schumacher e il team principal Gunther Steiner, comunìcò la sua scelta il 17 novembre, ossia il giovedì che apriva il weekend del GP Abu Dhabi: a Schumacher venne preferito Nico Hulkenberg, molto più esperto sebbene non più impegnato a tempo pieno in F1 dalla stagione 2019.

VEDI ANCHE

L'AIUTO MERCEDES Non appena venne resa nota la situazione di Schumacher, Toto Wolff si mosse in prima persona per offrire al tedesco quantomeno un ruolo di rincalzo che gli permettesse di rimanere a contatto con il mondo della F1. Schumacher è così diventato pilota di riserva del team della casa di Stoccarda, una sorta di ritorno al passato per lui: ''Forse sono stato a Brackley nel 2010, ma la prima volta che ricordo davvero è stata nel 2014, all'epoca era per una sessione al simulatore - ha ricordato - Ovviamente tornare lì adesso è stato per certi versi molto interessante. Vedere come opera una grande squadra come la Mercedes in F1 è qualcosa di molto speciale''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/12/2023