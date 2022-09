Ufficiale: l'Alfa Romeo conferma Zhou anche per la stagione 2023

DI NUOVO ZHOU L'Alfa Romeo F1 Team ORLEN ha deciso di proseguire nella stagione 2023 con la stessa coppia di piloti di questa positiva annata. Al fianco del già confermato Valtteri Bottas, infatti, correrà ancora il cinese Guanyu Zhou, che aveva sostituito Antonio Giovinazzi al termine della passata stagione. Il 23enne di Shanghai, dopo una lunga gavetta nelle serie minori, ha fatto quest'anno il suo debutto in Formula 1 portando a casa discreti risultati, come l'ottavo posto nel GP del Canada e il 10° posto a Monza e in Bahrain. In qualifica e in gara, in ogni caso, non ha sfigurato rispetto al più blasonato compagno, riuscendo a sopravanzarlo per 5 volte sia al sabato che alla domenica.

F1 2022, GP Austria: Lewis Hamilton saluta Zhou

UMILTÀ E ATTITUDINE Questi risultati, assieme alla munifica dote degli sponsor, ha convinto il team di Hinwil a proseguire l'avventura insieme a Zhou. ''Non vedo l'ora di continuare a lavorare con lui'' - ha spiegato il team principal Frederic Vasseur - ''Fin dal primo giorno con il team, ai test di Abu Dhabi dello scorso anno, mi ha impressionato per il suo approccio al lavoro e questo è sempre un tratto molto positivo. Sapevamo che era veloce, ma il modo in cui si è adattato alla Formula 1 in così poco tempo è stata una delle migliori sorprese della nostra stagione. È un ragazzo molto simpatico, a tutti nella squadra piace sia la sua personalità che il suo atteggiamento. Ha avuto l'umiltà di fare domande e imparare, dagli ingegneri così come Valtteri, e l'intelligenza per applicare tutte le informazioni che aveva per migliorare gara dopo gara. Avrà questa esperienza su cui attingere la prossima stagione e sono sicuro che farà un altro passo avanti mentre continuiamo a far crescere la nostra squadra''.

Valtteri Bottas e Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

ZHOUPER! Il diretto interessato ha così commentato la sua riconferma: ''Sono felice e grato all'Alfa Romeo F1 Team ORLEN per l'opportunità di far parte del team per un'altra stagione. Arrivare in Formula 1 è stato un sogno che si è avverato e la sensazione di gareggiare per la prima volta in una gara vivrà con me per sempre: il team è stato incredibilmente di supporto, accogliendomi sin dal primo giorno e aiutandomi ad adattarmi alle serie più complesse del sport motoristici. Voglio ottenere di più in questo sport e con la squadra, e il duro lavoro che abbiamo messo insieme dall'inizio dell'anno è solo il primo passo verso dove vogliamo essere la prossima stagione. C'è ancora molto da imparare, molto da sviluppare - ha concluso Zhou - ma sono fiducioso nel nostro lavoro: non vedo l'ora che arrivi il prossimo capitolo della nostra storia insieme''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/09/2022