F1 2022 "Team mate battle" - Le sfide in qualifica e in gara, squadra per squadra

TEAM MATE BATTLE Battere il proprio compagno di squadra è il primo compito in assoluto di ogni pilota di Formula 1, per dimostrare chi - a parità di mezzo tecnico - è il più forte. Andiamo a vedere, squadra per squadra, chi è davanti nei confronti in qualifica, in gara e nelle F1 sprint.

Le statistiche sono aggiornate al Gran Premio di Francia 2022.

I dieci team del Mondiale 2022 di Formula 1

F1 2022, GP Austria: la partenza della gara Sprint

Red Bull Racing

Qualifiche:

Max Verstappen 9 (BRN, AUS, EMR, MIA, ESP, CAN, GBR, AUT, FRA)

Sergio Perez 3 (ARS, MON, AZE)

F1 Sprint:

Max Verstappen 2 (EMR, AUT)

Sergio Perez 0

Gara:

Max Verstappen 8 (ARS, EMR, MIA, ESP, AZE, CAN, AUT, FRA)

Sergio Perez 4 (BRN, AUS, MON, GBR)

Mercedes AMG

Qualifiche:

Lewis Hamilton 6 (BRN, AUS, MIA, CAN, GBR, FRA)

George Russell 6 (ARS, EMR, ESP, MON, AZE, AUT)

F1 Sprint:

Lewis Hamilton 0

George Russell 2 (EMR, AUT)

Gara:

Lewis Hamilton 5 (BRN, CAN, GBR, AUT, FRA)

George Russell 7 (ARS, AUS, EMR, MIA, ESP, MON, AZE)

Scuderia Ferrari

Qualifiche:

Charles Leclerc 10 (BRN, ARS, AUS, EMR, MIA, ESP, MON, AZE, AUT, FRA)

Carlos Sainz 2 (CAN, GBR)

F1 Sprint:

Charles Leclerc 2 (EMR, AUT)

Carlos Sainz 0

Gara:

Charles Leclerc 6 (BRN, ARS, AUS, EMR, MIA, AUT)

Carlos Sainz 5 (ESP, MON, CAN, GBR, FRA)

Note. Entrambi i piloti della Ferrari si sono ritirati nel GP della Gran Bretagna

McLaren F1 Team

Qualifiche:

Lando Norris 10 (BRN, ARS, AUS, EMR, MIA, MON, AZE, GBR, AUT, FRA)

Daniel Ricciardo 2 (ESP, CAN)

F1 Sprint:

Lando Norris 2 (EMR, AUT)

Daniel Ricciardo 0

Gara:

Lando Norris 8 (ARS, AUS, EMR, ESP, MON, GBR, AUT, FRA)

Daniel Ricciardo 4 (BRN, MIA, AZE, CAN)

Alpine F1 Team

Qualifiche:

Fernando Alonso 8 (BRN, EMR, MIA, MON, AZE, CAN, GBR, FRA)

Esteban Ocon 4 (ARS, AUS, ESP, AUT)

F1 Sprint:

Fernando Alonso 1 (AUT)

Esteban Ocon 1 (EMR)

Gara:

Fernando Alonso 4 (MON, AZE, GBR, FRA)

Esteban Ocon 8 (BRN, ARS, AUS, EMR, MIA, ESP, CAN, AUT)

Scuderia AlphaTauri

Qualifiche:

Pierre Gasly 8 (BRN, ARS, AUS, MIA, AZE, CAN, GBR, AUT)

Yuki Tsunoda 4 (EMR, ESP, MON, FRA)

F1 Sprint:

Pierre Gasly 1 (EMR)

Yuki Tsunoda 1 (AUT)

Gara:

Pierre Gasly 6 (AUS, MON, AZE, CAN, AUT, FRA)

Yuki Tsunoda 5 (BRN, EMR, MIA, ESP, GBR)

Note. Yuki Tsunoda non è partito nel GP dell'Arabia Saudita

Aston Martin F1 Team

Qualifiche:

Sebastian Vettel 8 (AUS, EMR, ESP, MON, AZE, CAN, GBR, FRA)

Lance Stroll 2 (MIA, AUT)

F1 Sprint:

Sebastian Vettel 2 (EMR, AUT)

Lance Stroll 0

Gara:

Sebastian Vettel 5 (EMR, ESP, MON, AZE, GBR)

Lance Stroll 5 (AUS, MIA, CAN, AUT, FRA)

Note. Sebastian Vettel non ha partecipato ai primi due GP dell'anno, sostituito da Nico Hulkenberg. Il bilancio tra Hulkenberg e Stroll è 1-1 in gara e 1-1 in qualifica.

Williams Racing

Qualifiche:

Alex Albon 9 (BRN, ARS, MIA, ESP, MON, AZE, CAN, AUT, FRA)

Nicholas Latifi 3 (AUS, EMR, GBR)

F1 Sprint:

Alex Albon 2 (EMR, AUT)

Nicholas Latifi 0

Gara:

Alex Albon 9 (BRN, ARS, AUS, EMR, MIA, AZE, CAN, AUT, FRA)

Nicholas Latifi 3 (ESP, MON, GBR)

Alfa Romeo Racing

Qualifiche:

Valtteri Bottas 9 (BRN, ARS, AUS, EMR, MIA, ESP, MON, AUT, FRA)

Guanyu Zhou 3 (AZE, CAN, GBR)

F1 Sprint:

Valtteri Bottas 2 (EMR, AUT)

Guanyu Zhou 0

Gara:

Valtteri Bottas 10 (BRN, AUS, EMR, MIA, ESP, MON, AZE, CAN, AUT, FRA)

Guanyu Zhou 1 (ARS)

Note. Entrambi i piloti dell'Alfa Romeo si sono ritirati nel GP della Gran Bretagna

Haas F1 Team

Qualifiche:

Kevin Magnussen 8 (BRN, EMR, ESP, MON, AZE, CAN, GBR, AUT)

Mick Schumacher 3 (AUS, MIA, FRA)

F1 Sprint:

Kevin Magnussen 2 (EMR, AUT)

Mick Schumacher 0

Gara:

Kevin Magnussen 3 (BRN, EMR, CAN)

Mick Schumacher 7 (AUS, MIA, ESP, AZE, GBR, AUT, FRA)

Note. Mick Schumacher non ha partecipato al GP dell'Arabia Saudita. Entrambi i piloti della Haas si sono ritirati nel GP della Gran Bretagna

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/07/2022