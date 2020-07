MONZA A PORTE CHIUSE Nessun cuore rosso Ferrari - perlomeno non agitato dai tifosi - sarà presente a Monza quest'anno. L'autodromo brianzolo ha confermato in via ufficiale che non sarà possibile organizzare a porte aperte il Gran Premio d'Italia, mettendo nero su bianco una notizia che era già nell'aria da giorni. Nel comunicato si legge: ''A causa del perdurare delle condizioni di incertezza legate all’emergenza sanitaria COVID19 siamo costretti, nostro malgrado, a confermare che l’edizione 2020 del Formula 1 Gran Premio d’Italia presso l’Autodromo Nazionale Monza si terrà a porte chiuse, ossia senza spettatori''. A questo punto sono ridotte a un lumicino le speranze che anche al Mugello, previsto la settimana seguente, si possa correre con il pubblico sugli spalti. Per Imola invece, in calendario l'1 novembre, c'è ancora qualche possibilità.

RIMBORSI TICKET I biglietti già acquistati dai tanti che speravano di poter partecipare all'evento, saranno rimborsati dall'Autodromo, con le modalità seguenti. Il comunicato riporta: ''I rimborsi saranno gestiti con diverse modalità, i clienti che hanno acquistato biglietti attraverso i canali ufficiali web riceveranno automaticamente il rimborso, mediante riaccredito diretto sulla carta di credito utilizzata in fase di acquisto. Non è necessario per il cliente inoltrare alcuna richiesta o accedere ad alcuna procedura'. I clienti che hanno acquistato il biglietto presso un punto vendita della rete fisica di esercizi convenzionati inclusi i punti vendita situati presso l’Autodromo Nazionale Monza, devono richiedere il rimborso compilando in tutte le sue parti il modulo online disponibile alla pagina rimborso.info allegando copia del biglietto. Tale richiesta va inoltrata improrogabilmente entro e non oltre il 15 settembre 2020. L’accredito del rimborso verrà effettuato tramite bonifico bancario sulle coordinate indicate dal cliente nel predetto modulo di richiesta di rimborso.

Si precisa che non saranno prese in considerazione richieste inoltrate dopo tale data e/o con modalità diverse da quanto indicato. Servizio attivo dal 3 agosto 2020. Gli operatori professionali e i rivenditori che hanno acquistato biglietti attraverso la piattaforma b2b, riceveranno specifica comunicazione sulle modalità di rimborso a loro destinate. In tutti i casi, le operazioni di rimborso avranno luogo a partire dal mese di Ottobre 2020''.