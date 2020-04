NOVE GARE ''INFETTATE'' In seguito al continuo evolversi della situazione sanitaria mondiale generata dal Coronavirus Covid-19, la Formula 1 ha annunciato numerose modifiche agli appuntamenti del calendario iridato 2020: sono stati rinviati i GP di Australia, Bahrain, Vietnam, Cina, Olanda, Spagna, Azerbaijan e Canada, ed è già stato definitivamente cancellato quello di Monte Carlo. La Formula 1 ha annunciato in data 16 aprile 2020 di essere a lavoro per predisporre i rimborsi a tutti coloro che abbiano acquistato un biglietto per questi eventi, sottolineando comunque il massimo impegno nel cercare di far avviare la stagione e recuperare il maggior numero possibile di gare posticipate, correndo anche nella prevista pausa estiva e oltre il mese di novembre.

Come faccio a ottenere il rimborso del biglietto di una gara di Formula 1 spostata o annullata?

Attualmente non è ancora possibile recuperare quanto speso per i biglietti di Formula 1 ma lo sarà presto. Se si è in possesso di un biglietto per una o più gare tra quelle che sono state posticipate o annullate, e lo si è acquistato tramite F1 Tickets, F1 Paddock Club o F1 Experience, sarà possibile fare richiesta di rimborso direttamente sul sito tickets.formula1.com/it, in lingua italiana per l'Italia.

La F1 ha comunicato in data 16 aprile di essere a lavoro con ciascun comitato promotore per pubblicare al più presto ogni opzione di trasferimento e di rimborso disponibile. Chi è in possesso di un biglietto verrà inoltre contattato direttamente via mail non appena sarà attivata l'opzione per ogni singolo evento.

Chi ha invece acquistato i tagliandi da uno dei numerosi rivenditori autorizzati o dai siti web dei promotori, potrà ottenere informazioni direttamente presso i punti d'acquisto, telematici e non, dove è stata concluso l'acquisto. Informazioni più dettagliate seguiranno quando disponibile.

Posso chiedere il rimborso per una gara ancora prevista in calendario?

No, non è ancora prevista tale opportunità. I biglietti restano ovviamente validi

Se una gara venisse recuperata, i miei biglietti sono validi?

Sì, per questo motivo la Formula 1 invita, prima di richiedere un rimborso, ad attendere la ricollocazione ufficiale della gara in calendario al fine di conoscere se vi sia la possibilità di partecipare.