MERCATO SOTTOTRACCIA Il campionato è fermo a causa del famigerato Covid-19 ma le trattative dietro le quinte non possono fermarsi e stanno proseguendo sottotraccia nonostante l'inattività. Allo stato attuale non servono le dita di due mani per contare i piloti che hanno già in tasca un contratto per il 2021, sono sei: Max Verstappen con la Red Bull, Sergio Perez con l'Aston Martin (futura evoluzione della Racing Point), Lando Norris con la McLaren, Esteban Ocon con la Renault, George Russell con la Williams e Charles Leclerc con la Ferrari. Ed è proprio attorno al nome del compagno di quest'ultimo, Sebastian Vettel, che si stanno facendo parecchie speculazioni.

PUNTA LECLERC Sfumato quasi sicuramente il ''sogno'' di molti tifosi di vedere Lewis Hamilton trascorrere gli ultimi anni di carriera in rosso, in quanto a Maranello hanno scelto di puntare forte sulla crescita del monegasco Leclerc, senza rischiare di minarla mettendogli al suo fianco il pilota più ingombrante (e probabilmente veloce) della storia moderna della Formula 1, resta da capire chi sarà il suo compagno di team in futuro. In pole position c'è ovviamente Sebastian Vettel, già in Ferrari da cinque stagioni (sei con il 2020 ancora fermo) e voglioso di riscattare l'ultimo anno e mezzo opaco vissuto con la rossa, un periodo costellato di errori e delusioni, con più girate in pista che soddisfazioni.

CONFERMARE SEB? Sebastian Vettel è in pole e la Ferrari avrebbe un buon numero di motivi per trattenerlo: conosce la macchina, lavora bene con il team, è un pilota esperto, a dispetto delle malelingue è veloce. Certo, il rapporto con il compagno è potenzialmente (e già lo ha dimostrato la scorsa stagione) esplosivo, ma Seb è un pilota intelligente e in qualche modo c'è ottimismo riguarda al fatto che si possa giungere a una qualche forma di convivenza pacifica. Cambiare però, è diventata un'opzione percorribile da quando Vettel si è espresso piuttosto fermamente sul fatto di voler rinnovare per più anni e non solo per uno, quale invece sembra essere il volere della Ferrari, al prezzo - secondo la Gazzetta dello Sport - di 12 milioni per la stagione. Un accordo del genere è ben lontano da quanto desiderato dal tedesco, che attualmente prende 40 milioni l'anno e che non vorrebbe ritoccare di troppo il suo compenso, oltre a pretendere almeno due anni di contratto.

TRE NOMI E così, con le parti apparentemente ancora lontane, tre sono i nomi che hanno iniziato a circolare in questi giorni, e sono quelli di Daniel Ricciardo, Carlos Sainz e Antonio Giovinazzi. Sempre stando a quanto riferisce la rosea, i contatti con i primi due sono stati avviati, mentre il terzo è già un pilota di Maranello ed è risaputo il suo sogno di aspirare a un sedile in rosso. L'australiano era stato collegato alla Ferrari già prima del suo passaggio a sorpresa in Renault annunciato verso la fine della stagione 2018, e sembra intenzionato a restare nella casa francese, almeno a parole: ''Non voglio sembrare quello che viene qui e dopo un anno si guarda subito intorno'', aveva detto ai test di Barcellona. Ma da allora tante cose sono cambiate, tra cui il mondo stesso, vessato dal Covid-19. Il suo profilo sarebbe perfetto per la Ferrari: un pilota velocissimo che nel 2014 prevalse su Vettel nell'anno che passarono assieme in Red Bull, ma anche Sainz ha le caratteristiche giuste: altrettanto veloce e ormai nella fase di piena maturità, sarebbe il numero due designato di Leclerc ma con possibilità di stupire, alle prese per la prima volta con un top team. Insomma, la stagione non è ancora partita, ma il mondo della Formula 1 dietro le tende è in pieno fermento.