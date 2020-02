MERCEDES RIALZA LA VOCE Dopo una seconda giornata passata nelle retrovie, ma durante la quale ha svelato l'innovativo sistema DAS, la Mercedes torna a impressionare con le prestazioni. Comanda Valtteri Bottas, che con gomma morbida si è portato a soli 3 decimi dal record del circuito di Barcellona. Distacchi pesanti per gli altri piloti, molti dei quali già impegnati nelle simulazioni di gara, come ad esempio Max Verstappen, stakanovista del mattino con ben 86 giri percorsi. Molto indietro la Ferrari di Sebastian Vettel, costretto a terminare anzitempo il lavoro in pista per un problema al motore.

Vivi la cronaca diretta della giornata di test invernali di F1, live a cura dei nostri inviati a Barcellona

TEST BARCELLONA, CLASSIFICA TEMPI DAY-3 (MATTINA)