CONFERMA RACING POINT È di Sergio Perez il miglior tempo della mattina. Il messicano conferma la buona forma della RP20, vettura al centro dei riflettori per la sua notevole somiglianza con la Mercedes. Il team campione del mondo oggi è invece più nelle retrovie, con Lewis Hamilton che si è limitato a girare con la mescola in assoluto più dura tra quelle messe a disposizione dalla Pirelli, completando ben 106 giri. La W11 sta comunque facendo discutere per l'innovativa soluzione tecnica legata al movimento del volante. Al secondo posto troviamo così la Renault di Daniel Ricciardo, unico altro pilota a scendere oggi sotto l'1:18. Ferrari ancora nella parte bassa della classifica e con soli 49 giri completati, a causa anche di una lunga sosta ai box con i meccanici impegnati a lavorare sul motore della SF1000 di Charles Leclerc.

TEST BARCELLONA, CLASSIFICA TEMPI DAY-2 (MATTINA)