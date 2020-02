LA SOFFIATA DI MARKO Finalmente anche la Red Bull ha svelato la data di presentazione della monoposto 2020, confermando quanto aveva anticipato Helmut Marko. Il consulente del team austriaco, infatti, aveva in precedenza dichiarato che il team aveva in programma uno shakedown della nuova RB16 il prossimo 12 febbraio, sul circuito di Silverstone. Oggi, il team ha comunicato che nella stessa giornata presenterà la vettura.

The RB16, ready to #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/6348XDHKau — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 3, 2020

SOGNI IRIDATI C'è grande attesa per la Red Bull RB16, dopo i buoni risultati ottenuti dalla RB15 nella passata stagione, la prima in cui il team austriaco ha montato i motori della Honda. La coppia di piloti titolare è composta dai confermati Max Verstappen e Alex Albon, con l'olandese che non ha nascosto il desiderio di poter lottare concretamente per il titolo iridato. La RB16 sarà presentata nella stessa giornata in cui a Parigi la Renault, sua ex fornitrice di motori, presenterà la propria vettura 2020.

Le date di presentazione delle monoposto di F1 2020