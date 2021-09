ROVANPERA CALA IL POKER Le speciali del sabato mattina hanno visto Kalle Rovanpera grande protagonista. Il giovane finlandese non ha avvertito la pressione di iniziare la giornata con due campioni del mondo a inseguirlo a meno di quattro secondi e ha allargato il suo margine vincendo tutte e quattro le SS in programma. Una prova di froza che gli permette di avere ora 39.7 secondi su Tanak e 43.3 su Ogier. Resta al quarto posto, ma con un distacco ormai incolmabile, Dani Sordo. Lo spagnolo precede la coppia della Ford formata da Adrien Fourmaux e Gus Greensmith.

EVANS E NEUVILLE IN LENTA RISALITA In settima posizione troviamo il leader del WRC, Andreas Mikkelsen. Il norvegese ha nuovamente scavalcato Marco Bulacia, il quale aveva preso il comando della categoria al termine della giornata di ieri. Alle loro spalle è risalito Elfyn Evans che sta così cercando di limitare i danni dopo aver perso parecchio tempo ieri mattina per un problema al cambio. Situazione simile per Thierry Neuville, ancora più attardato dopo i problemi al servosterzo accusati ieri: per il belga la top10 resta ancora lontana, ma raggiungibile. Nel WRC3 è passato al comando Yoan Rossel che ha superato Chris Ingram.

RALLY ACROPOLI 2021, CLASSIFICA DOPO SS10

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Toyota 2 Ott Tanak Hyundai +39.7 3 Sebastien Ogier Toyota +43.3 4 Dani Sordo Hyundai +1:32.9 5 Adrien Fourmaux Ford +2:44.1 6 Gus Greensmith Ford +3:01.4 7 Andreas Mikkelsen Skoda +5:41.7 8 Marco Bulacia Skoda 9 Elfyn Evans Toyota +5:41.7