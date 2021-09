STAFFETTA TRA TOYOTA Dopo l'antipasto di ieri sera, con tripletta delle Toyota al termine della breve SS1, il Rally Acropoli 2021 questa mattina è continuato nel segno delle Yaris. Complice la posizione di partenza, che ha penalizzato il leader del campionato Sebastien Ogier, nella SS3 la prima posizione è passata dal francese al giovane Kalle Rovampera, il quale comanda ancora dopo la SS4 che segna la metà del programma giornaliero. Alle sue spalle è salita la prima delle Hyundai, quella di Ott Tanak, staccata al momento di soli 3 secondi. Il podio virtuale è completato proprio da Ogier, che mantiene un buon margine sulla i20 di Dani Sordo.

MATTINATA DA INCUBO A soffrire letteralmente le pene dell'inferno questa mattina sono stati i due principali rivali del francese nella corsa al titolo 2021. Elfyn Evans ha accusato gravi problemi al cambio prima della partenza della SS3, quando si trovava in terza posizione. Il Galles ha compiuto un autentico miracolo evitando per ora il ritiro e limitando i danni, nonostante la sua Yaris sia rimasta bloccata prima in sesta marcia e poi in terza per la SS4. Il suo ritardo accumulato è relativamente contenuto, pari a 2'22 secondi. Ancora peggio è andata a Thierry Neuville, in crisi con il servosterzo prima della SS4. Il belga è entrato in prova con 24' di ritardo, incappando così in una penalità di 4' e ha poi faticato molto, anche dal punto di vista fisico, per portare a termine la prova. Con oltre 6' di ritardo il suo rally è già compromesso. Nel WRC2, intanto, lotta sul filo dei decimi tra Andreas Mikkelsen e Marco Bulacia.

RALLY ACROPOLI 2021, CLASSIFICA DOPO SS4

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovampera Toyota 2 Ott Tanak Hyundai +3.8 3 Sebastien Ogier Toyota +7.5 4 Dani Sordo Hyundai +23.4 5 Adrien Fourmaux Ford +40.6 6 Gus Greensmith Ford +45.9 7 Andreas Mikkelsen Skoda +1:55.0 8 Marco Bulacia Skoda +1.55.8 9 Elfyn Evans Toyota +2:22.6