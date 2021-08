PROFETA IN PATRIA Era il pilota più atteso alla vigilia e non ha deluso le aspettative del suo team e dei suoi tifosi. Parliamo di Thierry Neuville, leader del Rally Ypres fin dalla giornata di venerdì e vincitore quest'oggi dopo le prove disputate attorno al circuito di Spa-Francorchamps. Per la Hyundai un weekend finalmente ricco di soddisfazioni, con il secondo posto finito nelle mani di un solido Craig Breen, unico a reggere il passo del belga in questo weekend.

ROVAMPERA VINCE LA SFIDA TRA TOYOTA Il terzo gradino del podio è occupato dalla prima delle Yaris, quella del giovane Kalle Rovampera. Al termine di una tre giorni vissuta sul filo dei secondi, il finlandese ha scavalcato proprio stamattina Elfyn Evans e si è preso un altro arrivo nella top3, dopo il successo di metà luglio in Estonia. Questa volta Sebastien Ogier si deve invece accontentare del quinto posto, ma il suo vantaggio in classifica generale gli permette di non dover correre troppi rischi. Sesto, dopo i problemi a una ruota di ieri, Ott Tanak. Nel WRC2 da registrare il ritiro per problemi tecnici di Oliver Solberg. Il successo di categoria è così andato a Jari Huttunen, mentre nel WRC3 il vincitore è Yohan Rossel su Citroen.

POWER STAGE I punti extra della prova finale sono andati nell'ordine a Tanak, Ogier, Neuville, Rovampera e Evans. Prossimo appuntamento a settembre, con il Rally Acropoli in Grecia.

RALLY YPRES BELGIO 2021, CLASSIFICA FINALE