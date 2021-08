LA LOTTA AL VERTICE Dopo le prime quattro speciali del sabato, Thierry Neuville continua a comandare il Rally Ypres Belgio con 6,8 secondi di vantaggio su un Craig Breen che si conferma molto competitivo. L'irlandese ha vinto le prime due prove di oggi, mentre Neuville ha vinto la quarta. In mezzo, il successo di Elfyn Evans nella SS11. L'inglese è al momento il migliore dei piloti Toyota ed è salito al terzo posto, tallonato da Kalle Rovampera. Al quinto posto, staccato di una decina di secondi dal giovane finlandese, c'è il leader del mondiale Sebastien Ogier. Nel WRC2 comanda Oliver Solberg, mentre nel WRC3 è un altro belga, Sebastien Bedoret, a comandare.

KATSUTA SI RIBALTA La seconda mattina del Rally Ypres ha però visto anche diversi protagonisti incappare in poco graditi inconvenienti. Ott Tanak ha perso oltre tre minuti nel corso della SS9 dopo aver dovuto sostituire una ruota, danneggiata nel contatto probabilmente con una pietra. Nella stessa prova, peggio è andata a Pierre Louis Loubet, uscito di strada e costretto al ritiro. Curioso, e sicuramente poco piacevole per gli interessati, l'incidente che ha visto coinvolto il belga Pieter Tsjoen: con la sua Volkswagen Polo R è infatti finito contro il garage di una casa, provocando gravi danni non solo alla sua auto (sotto, due foto eloquenti). L'incidente più spettacolare è avvenuto nella successiva SS10: Takamoto Katsuta ha perso il controllo della sua Toyota, sbattendo ad alta velocità contro un terrapieno ai lati della strada e ribaltandosi più volte (sotto un video amatoriale dell'accaduto). Prova sospesa per liberare il percorso dai detriti della Yaris e soprattutto da un palo della luce caduto sulla strada, mentre fortunatamente non ci sono conseguenze fisiche per il giapponese e il suo navigatore.

Pieter Tsjoen gaat er hard af op Hollebeke en vliegt in een woning. Zodra de status van de crew bekend is melden we dat.#YpresRally #WRC pic.twitter.com/evjZV5mRJT — RallyTalk (@RallyTalk) August 14, 2021

RALLY YPRES BELGIO 2021, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS12